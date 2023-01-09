Демократія працює далеко не ідеально, а розташування Угорщини на карті Європи є стратегічно вагомим

Віктор Орбан, який робить гучні заяви про багатовекторність, перебуває на посаді прем'єра четвертий термін.

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У ФІДЕС зараз дві третини місць у парламенті (Угорщина – парламентська республіка).

Скандал у грудні 2020 року з гомофобом з ФІДЕС Саєром, якого взяли з наркотою на гей-вечірці, Орбану не зашкодив.

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Порівняйте з прискоренням розслідування вибухів на чеських складах боєприпасів у Врбетіце та їх впливом на відносини Чехії та РФ.

У 2022 році Угорщина протискала окрему позицію по нафті.

Сійярто катався до Москви, не знаю, чи чіпляє російську медальку на парадні прийоми чи ні, але має її – факт.

Демократія працює далеко не ідеально, а розташування Угорщини на карті Європи є стратегічно вагомим.

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Це я лише до того, що Орбан намацав ахілесову п'яту ЄС – там не хочуть нового -exit (якого не хочуть і самі угорці), і він не самий такий хоробрий, за ним стоять великі гроші з Німеччини та Угорщини.

Тому гіпотетична образа Джорджа Сороса на Віктора Орбана має набувати інших форм.