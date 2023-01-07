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Орбан заявив, що Захід розпочав нову «холодну війну» і визначив місце в ній Угорщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан заявив, що Захід розпочав нову «холодну війну» і визначив місце в ній Угорщини
Орбан робить неоднозначні заяви не вперше
фото: mandiner.hu

Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна Росії проти України, Захід почав нову «холодну війну», в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу й претендувати на роль регіонального лідера. Таку думку Орбан виголосив у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана (угорського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття), тези якої виклав його політичний радник Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

«Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі», – йдеться в статті.

На думку угорського прем’єра, неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле, і, як результат, у Сполучених Штатів з'являються нові суперники – частково через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Серед подій, які призводять до кризи неоліберального порядку, Орбан наводить міграційну кризу, Brexit, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США й пандемію коронавірусу.

«Крапку над «і» поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки», – пише у статті Балаш Орбан.

У відповідь Захід на чолі зі США, за словами прем’єра Угорщини, розпочав нову «холодну війну» – блокове протистояння між Заходом і його суперниками. «Здається, що міжнародні блоки часів «холодної війни» відроджуються», – так це описує його радник.

Новий світовий порядок в уявленні Орбана можна представити як систему ієрархічних мереж, у якій усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. І це, вважає він, особливо погано для Угорщини, яка має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

«Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків», – стверджує Орбан, вважаючи, що такою стратегією має бути посередництво між Заходом і Сходом та неучасть у новій «холодній війні».

На практиці це означає, що Будапешт (у рамках системи ієрархічних мереж) повинен бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу, де домінують США – оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив, що війна в країні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Раніше  Віктор Орбан заявив, що і в наступному році Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям. 

Тим часом Євросоюз повідомив, що призупинить більшу частину фінансування для Угорщини, оскільки Будапешт не запровадив реформ, які б забезпечили незалежність судової системи. 

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Теги: росія міністр Будапешт війна Китай незалежність Угорщина Віктор Орбан фінансування модель радник розробка

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