Орбан заявив, що Захід розпочав нову «холодну війну» і визначив місце в ній Угорщини

Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна Росії проти України, Захід почав нову «холодну війну», в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу й претендувати на роль регіонального лідера. Таку думку Орбан виголосив у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана (угорського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття), тези якої виклав його політичний радник Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

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«Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі», – йдеться в статті.

На думку угорського прем’єра, неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле, і, як результат, у Сполучених Штатів з'являються нові суперники – частково через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

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Серед подій, які призводять до кризи неоліберального порядку, Орбан наводить міграційну кризу, Brexit, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США й пандемію коронавірусу.

«Крапку над «і» поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки», – пише у статті Балаш Орбан.

У відповідь Захід на чолі зі США, за словами прем’єра Угорщини, розпочав нову «холодну війну» – блокове протистояння між Заходом і його суперниками. «Здається, що міжнародні блоки часів «холодної війни» відроджуються», – так це описує його радник.

Новий світовий порядок в уявленні Орбана можна представити як систему ієрархічних мереж, у якій усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. І це, вважає він, особливо погано для Угорщини, яка має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

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«Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків», – стверджує Орбан, вважаючи, що такою стратегією має бути посередництво між Заходом і Сходом та неучасть у новій «холодній війні».

На практиці це означає, що Будапешт (у рамках системи ієрархічних мереж) повинен бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу, де домінують США – оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив, що війна в країні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Раніше Віктор Орбан заявив, що і в наступному році Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям.

Тим часом Євросоюз повідомив, що призупинить більшу частину фінансування для Угорщини, оскільки Будапешт не запровадив реформ, які б забезпечили незалежність судової системи.