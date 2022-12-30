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Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна

glavcom.ua
Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна
На сайті Кремля з'явилися привітання Путіна з Різдвом і прийдешнім Новим роком главам іноземних держав і уряді
фото з відкритих джерел

Росія записала у вороги більшість європейських країн 

Ображений на європейську спільноту, яка підтримує Україну у війні, російський диктатор Володимир Путін направив привітання з Новим роком тільки своїм прихильникам – президенту Сербії, прем'єр-міністру Угорщини та невизнаному президенту Білорусі. Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Зокрема на сайті Кремля з'явилися привітання Путіна з Різдвом і прийдешнім Новим роком главам іноземних держав і урядів. Водночас такі вітання від європейських лідерів були надіслані президенту Сербії Александару Вучичу, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану та президенту Білорусі Олександру Лукашенко.

Щодо привітань, наприклад, президенту США чи Франції, а також канцлеру ФРН прессекретар Путіна категорично заявив, що їх не буде, адже Росія з ними ворогує і не підтримує стосунки. «Ні, не буде. Ці візаві самі по собі не надсилають жодних привітань. Ми з ними зараз практично не контактуємо. А з огляду на недружні дії, які вони роблять на постійній основі, президент їх не привітає», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, ярий прихильник Путіна прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завив, що війна в Україні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима.

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Теги: росія путін Віктор Орбан президент прессекретар диктатор Дмитро Пєсков

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