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Патологічна зневага до України: МЗС різко прокоментувало заяви Орбана

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Патологічна зневага до України: МЗС різко прокоментувало заяви Орбана
Фото з відкритих джерел

Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють його власну політичну короткозорість

Міністерство закордонних справ України різко прокоментувало останні заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який заявив що повномасштабна війна Росії проти України припиниться, якщо США перестануть допомагати Києву зброєю.

«Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців», – йдеться у коментарі пресслужби МЗС.

Українське дипломатичне відомство вважає, що угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру.

«Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська», – додали у відомстві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив, що війна в країні, яку розпочала Росія, може припинитися тоді, коли США перестануть підтримувати зброєю та грошима. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Раніше  Віктор Орбан заявив, що і в наступному році Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям. 

Тим часом Євросоюз повідомив, що призупинить більшу частину фінансування для Угорщини, оскільки Будапешт не запровадив реформ, які б забезпечили незалежність судової системи. 

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Теги: війна росія агресія Віктор Орбан тероризм шантаж МЗС пропаганда

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