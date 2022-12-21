Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою про Україну

Угорський прем’єр вважає досягненням уряду позицію «триматися подалі» від війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє і в наступному році зберегти підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні, але надаватиме гуманітарну допомогу українським біженцям. Про це політик сказав на підсумковій пресконференції, пише Telex.

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Орбан назвав одним із визначних цьогорічних досягнень свого уряду те, що Угорщині вдалось «триматись подалі» від війни в Україні. За його словами, у цій війні є тільки переможені, якими Орбан вважає воюючі країни Україну та Росію, а також Європу, яка страждає від санкцій та переживає економічний спад.

«Європа вже дрейфує до війни. Той, хто постачає зброю – по кісточки у ній, той, хто тренує солдатів – по пояс, той, хто тренує цілу країну, яка воює, – по вуха у війні», – наголосив Орбан, висловивши сподівання, що Європа не опиниться «по шию у війні».

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Угорський прем’єр також повторив свою минулу заяву, що вважає існування незалежної та суверенної України національним інтересом Угорщини.

Нагадаємо, 12 грудня Угорщина відкликала вето на пакет макрофінансової допомоги для України після того, як Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Будапешта.

У той же час Європейська Рада призупинила виплату 6,3 млрд євро Угорщині з бюджету Євросоюзу через порушення принципів верховенства права в країні.

Раніше Орбан потрапив у скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.