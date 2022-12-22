Орбан зібрався «осушити болото» в Євросоюзі та розпустити Європарламент – Associated Press

Під час виступу він розкритикував Європейський парламент за нещодавні викриття корупційного скандалу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що нещодавній корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи, і він підтримує скасування цього органу у його нинішньому вигляді. Про це Орбан заявив на щорічній міжнародній прес-конференції у Будапешті, пише Associated Press.

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«Угорці хотіли б, щоб Європарламент було розпущено у його нинішньому вигляді», – сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Під час виступу він розкритикував Європейський парламент за нещодавні викриття корупційного скандалу з оплатою послуг грошима, в якому нібито замішаний Катар, і запозичив фразу колишнього президента США Дональда Трампа, заявивши, що настав час «осушити болото» у Брюсселі.

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Варто зазначити, що нинішня прес-конференція відбулася після того, як Євросоюз заморозив фінансування Угорщини на суму понад 12 мільярдів євро через побоювання, що уряд Орбана вживає жорстких заходів щодо незалежності судової системи, нагляду за офіційною корупцією та обмеження прав меншин.

Напруженість у відносинах між Будапештом та Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти РФ, запроваджених за її війну проти України.

Орбан, якого вважають одним із найближчих союзників російського диктатора Володимира Путіна в ЄС, стверджує, що санкції виявилися неефективними, і що вони завдали більшої шкоди європейській економіці, ніж РФ.

«Якби це залежало від нас, не було б санкційної політики... Не в наших інтересах назавжди розділити європейську та російську економіки на дві частини, тому ми намагаємося врятувати те, що можна врятувати від нашої економічної співпраці з росіянами», - заявив прем'єр Угорщини.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 9 грудня, поліція Бельгії після низки обшуків у Брюсселі та його околицях затримала щонайменше чотирьох людей, близьких до керівництва Європарламенту. Їх підозрюють у корупції та лобіюванні інтересів Катару у зв’язку з проведенням там чемпіонату світу з футболу. Під час обшуків поліція вилучила близько 600 тисяч євро готівкою.