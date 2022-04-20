Тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років

Антон Птушкін ще на початку війни в Україні закликав блогерів з РФ протестувати проти політики Кремля

Відомому українському тревел-блогеру й ексведучому шоу «Орел і Решка» Антону Птушкіну заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Заборона, як виявилося, почала діяти ще кілька днів тому – з 16 квітня. І, безперечно, пов'язана з позицією блогера. Одразу після вторгнення Росії на територію суверенної України він опублікував кілька відеозвернень для своєї великої аудиторії.

Зокрема, уродженець зараз окупованого Луганська звертався до російських блогерів із закликами протестувати проти політики їхньої держави та критикував дії російських політиків. Із моменту початку війни він також опублікував кілька репортажів із Києва, і в одному з останніх роликів знову позначив свою позицію, попросивши відписатися тих, кого вона не влаштовує.

Птушкіну через місяць виповниться тридцять вісім років, відповідно, приїхати в Росію блогер зможе, коли йому виповниться майже 88 років. Тобто таку заборону можна назвати практично довічною.

Раніше низка анонімних Telegram-каналів і російських ЗМІ повідомили, що в'їзд в РФ на 50 років також заборонено ще як мінімум двадцяти українським артистам, журналістам і блогерам, до яких входять Макс Барських, MONATIK, Андрій Данилко, Світлана Лобода, доктор Комаровський та інші.

Сам Антон Птушкін на заборону не відреагував.

Нагадаємо, на початку березня понад 6400 росіян були заарештовані під час антивоєнних акцій протесту відтоді, як війська президента Володимира Путіна вторглися в Україну. Проте державне телебачення РФ не показало жодного.