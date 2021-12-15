Знову бачимо ознаки підготовки до війни

Путін – не єдиний автор фейків про ситуацію на Донбасі

Поряд з маневрами російських військ неподалік кордонів України варто звернути увагу на масштабну антиукраїнську істерію, яка розгортається на вищому рівні. На жаль, вона є ознакою підготовки до війни.

Дегуманізація противника є важливим елементом підготовки держави до війни. Пригадайте фейк з розіп'ятим хлопчиком влітку 2014 року, який сприяв мобілізації мешканців Росії та Донбасу для опору Збройним Силам України. Російська пропаганда у цьому питанні дії по канонах радянської, яка з 1942 року закликала «Вбити німця». Хоча у Москві зараз пішли набагато далі.

Владімір Путін любить згадувати різанину у боснійській Срєбрениці, попри те, що її здійснили союзні Росії сербські мілітарні формування

Російський президент у цьому контексті любить повторювати, що не допустить повторення Срєбрениці на Донбасі. Там, нагадаю, Росія роздала понад 600 тисяч паспортів, і, як виглядає, готова до «захисту співвітчизників». Тим більш тривожним виглядає повідомлення, що Путін минулого тижня порівняв події на Донбасі з геноцидом.

Проте господар Кремля – не єдиний автор фейків про ситуацію на Донбасі та в Україні в цілому. Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова в ефірі телеканалу «Крим24» заявила, що НАТО перекидає до України озброєння та бойовиків. Про невиконання Україною Мінських домовленостей неодноразово заявляв шеф Захарової, Сергєй Лавров.

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Немає сенсу повторювати дрібніші прояви кремлівської пропаганди, які переспівують наведені вище тези. Вони лише свідчать про те, що Росія стала на рейки підготовки до агресії проти України, це виглядає лише питанням часу.

Ми не маємо панікувати, а повинні зосередитися на підготовці до відсічі та захисту України. Зосередитися з усвідомленням не лише власної правоти, а й з усвідомленням того, що не всі світові гравці в разі російської агресії вийдуть за межі «глибокого занепокоєння».

Джерело: site.ua

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