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    Думки вголос

    Москва не бажає припинення вогню

    Якби не російські війська, ніякого конфлікту на Донбасі б не було - Москва не бажає припинення вогню
    Якби не російські війська, ніякого конфлікту на Донбасі б не було
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Росія вперто не хоче визнавати себе стороною конфлікту на Сході України

    Мовою оригіналу

    Все обсуждают сообщение Associated Press о давлении США на Киев с целью дать ОРДЛО «частичную автономию». Не думаю, что Вашингтон пойдет на такой шаг, учитывая возможные последствия в виде внутриполитической дестабилизации в Украине, которые могут дать Путину повод для действий «аля-2014».

    Тем более, что проблема Минских переговоров не в особом статусе (его можно трактовать и с пользой для Украины), который, видимо, понимается под термином «частичная автономия», а в том, что не с кем вести переговоры о нем. Россия не признает себя стороной конфликта, а Киев не может пойти на диалог с марионетками Москвы из «республик», поскольку это приведет к тому, что через ОРДЛО Россия будет управлять Украиной. И США понимают это.

    В то же время, я считаю, что само появление в американском СМИ сообщения о давлении США на Киев с целью частичного удовлетворения требований Кремля стало причиной обострения на фронте, и резкого изменения тональности поведения российской стороны в ТКГ.

    Поясняю. Восьмого декабря состоялось заседание ТКГ, на котором около восьми часов обсуждали возможность возвращения к режиму прекращения огня. Отмечу – впервые, за полтора года моего участия в ТКГ, – обсуждали необычайно дипломатично, без хамства и истерик с российской стороны. РФ явно хотела показать себя конструктивной и миролюбивой.

    Украина предложила вернуться к соблюдению режима тишины без всяких условий

    В свою очередь, «представители ОРДЛО» от России, прекращение ими убийств людей поставили в зависимость от выполнения Киевом трех требований Москвы. Главное из них – признание ОРДЛО стороной конфликта, путем их легитимизации в составе СЦКК и ведения прямого взаимодействия с ними без посредничества ОБСЕ.

    Естественно, мы не могли пойти на это, НО, допуская, что после переговоров Байдена с Путиным у Москвы, теоретически, может появиться политическая воля остановить конфронтацию хотя бы на какой-то период, мы предложили подготовить компромиссный вариант заявления ТКГ о приверженности сторон возобновлению режима тишина.

    Если бы в Москве действительно хотели прекратить стрельбу, то такой текст позволял это сделать. По крайней мере, в июле 2020 года такие же формулировки остановили статистику смертей почти на полгода

    Договорились, что если всех устраивает наш проект заявления, то на следующий день собираем внеочередную ТКГ и принимаем его.

    Особых надежд не было, поэтому я удивился, когда ТКГ экстренно собрали девятого декабря вечером. Ведь договоренность была, что внеочередное заседание проводится если текст всех устраивает, то есть, для его принятия. Нужно учитывать и тот факт, что ТКГ созвали буквально за несколько часов перед телефонными переговорами президентов Зеленского и Байдена. То есть, Москва хотела что-то продемонстрировать Байдену. Была надежда, что – миролюбие.

    Но интрига оказалась не долгой. Российская сторона жестко изменила свою позицию и беспрецедентно грубо давила на Украину с целью зафиксировать документально, что сторонами в СЦКК являются Киев и ОРДЛО. При этом, никто и не скрывал, что именно это главная цель, а не прекращение убийств и восстановление режима тишины. Параллельно, усилилась конфронтация на фронте.

    Я думаю, это прямое следствие сообщения в Associated Press.

    Ведь, по логике РФ, если «Вашингтон давит» на Киев, то почему не усилить давление и со стороны Москвы, чтоб совместными усилиями додавить Украину до «автономии Донбасса»?

    А если это не получается, – подумали, вероятно, в Кремле – то пусть Байден узнает перед самыми переговорами с Зеленским, что Киев не соглашается на «диалог с Донбассом», а, значит, «не хочет мира»…

    Вот такой дешевый спектакль на фоне смертей… Я спрашиваю наших военных: «у нас гибнут люди, поэтому мы заинтересованы в реальном перемирии. А у них что, люди не гибнут, мы что, ответный огонь не ведем? Почему они не заинтересованы остановить стрельбу? – Гибнут, но не те, которые сидят за столом переговоров, поэтому им все равно»…

    Ну и об американском давлении: сам факт того, что наша делегация вчера, несмотря на все эти геополитические аспекты, не пошла на удовлетворение требований России, как раз и говорит о том, что никто не диктует нам с кем и о чем договариваться по судьбе Донбасса.

    А если и пытаются диктовать, то мы (по крайней мере, пока) руководствуемся все-таки своими интересами.

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    Джерело: блог Сергія Гармаша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі США війна ОРДЛО
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    Москва не бажає припинення вогню