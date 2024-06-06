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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Росія втратила в Україні більшість своїх агентурних мереж

glavcom.ua
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Росіяни готували в Україні всі види диверсій
фото: Depositphotos

Практично кожного дня повідомляється про затриманих агентів росіян

Кількість російських агентів в Україні до повномасштабного вторгнення була надзвичайно великою. Беруся стверджувати – жодна інша держава не була настільки просякнута російською агентурою. Думаю, що саме використання цієї агентури було частиною плану Путіна, коли він приймав рішення про вторгнення.

Сьогодні можемо констатувати – Росія втратила в Україні більшість своїх агентурних мереж, які вибудовувала десятки років. Завдяки системним діям контррозвідки ворог досі не може відновити повноцінну роботу своєї агентури. Контррозвідка зачищає мережі росіян, а сотні агентів та навідників вже отримали великі тюремні терміни за вироком суду.

Практично кожного дня повідомляється про затриманих агентів росіян. А суди виносять вироки по раніше розкритим справам. Можемо глянути повідомлення за останні пару днів. 5 червня СБУ затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Основним її завданням було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. А за день до цього стало відомо про вирок суду по одному з навідників: російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років.

Загалом росіяни готували в Україні всі види диверсій: масові теракти в Києві 9 травня; спроба вбивства перших осіб держави; агенти, які наводили ракети на крупні цивільні об’єкти і т.д. Однак спланованих росіянами терактів вдалося уникнути, а агентів РФ затримати. Зауважу, що кожне викриття агентів Росії – це десятки врятованих життів військових та цивільних людей.

Нещодавно Служба оприлюднила статистику подібного роду справ. Вдумайтесь в ці цифри і те, якої кількості жертв вдалося уникнути: 1094 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності (підозри оголошено 1203 особам, засуджено 311); 185 справ щодо пособництва державі-агресору (повідомлено про підозру 146 особам, засуджено 20); 89 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (підозри оголошено 79 особам, засуджено 29).

Якщо основні мережі розгромлені, то як росіяни вербують нових агентів? Здебільшого це відбувається через соцмережі. Прокремлівські погляди вираховують по коментарях, постах, потім на їх авторів виходять російські спецслужби. Однак абсолютна більшість таких агентів затримується на початковій стадії діяльності. А далі шлях «русской дорогой» очевидний – «затримання-суд-тюрьма». І ніякої романтики. 

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Джерело
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Теги: росія війна шпигун Україна диверсанти

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Тарас Загородній

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