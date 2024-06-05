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Чи дійсно Путін носить бронежилет? Цікавий коментар розвідки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Чи дійсно Путін носить бронежилет? Цікавий коментар розвідки
Російський диктатор почав носити бронежилет за рекомендацією Федеральної служби охорони
фото: росЗМІ

Представник ГУР Міноборони заявив, що Путін регулярно носить бронежилет на протязі останніх років

Людина, яка схожа на російського диктатора протягом останніх п’яти років носить бронежилет. Про це в коментарі «Арміяinform» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує принаймні останні 5 років», – заявив представник розвідки.

Нагадаємо, російські спецслужби підвищили і без того високий рівень безпеки диктатора Володимира Путіна, рекомендуючи йому носити бронежилети під час публічних заходів на відкритому повітрі. За словами російського чиновника, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, він почав носити бронежилет ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та ФСБ.

Британська консультантка з питань безпеки Джейд Міллер на прохання The Moscow Times вивчила відеозапис виступу Путіна на параді 9 травня 2024 року і дійшла висновку, що російський президент справді був одягнений у бронежилет.

Раніше повідомлялося, що у закордонних поїздках російського президента Володимира Путіна супроводжує співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів та сечі глави держави.

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Теги: ГУР путін Міноборони розвідка

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