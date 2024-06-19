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Диктаторський шабаш у Північній Кореї. Розважати Путіна зігнали тисячі дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Диктаторський шабаш у Північній Кореї. Розважати Путіна зігнали тисячі дітей
У Пхеньяні відбулася церемонія офіційної зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
фото: російські ЗМІ

Кім Чен Ин підготував для Путіна червону доріжку з коридором із маленьких дітей

Візит російського диктатора Володимира Путін у Північну Корею триває. Кремлівські пропагандисти показали, як КНДР зустрічає Путіна.

У Пхеньяні на площі Кім Ір Сена відбулася церемонія офіційної зустрічі Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Зокрема, на відео помітно, що все довкола встелено червоними килимами та завішано портретами Путіна.

Також влада КНДР спеціально до візиту Путіна зігнала на площу Кім Ір Сена тисячі людей з прапорцями РФ. Зокрема, для Путіна навіть підготували червону доріжку з коридором із маленьких дітей.

Раніше з нагоди візиту диктатора вулиці Пхеньяну було оздоблено вивісками про «міцну корейсько-російську дружбу», привітальними банерами та прапорами РФ.

Нагадаємо, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Раніше російський диктатор Володимир Путін схвалив проєкт Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР. Він має намір підписати документ під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

До слова, Путін заявив, що Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні. 

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Теги: путін Північна Корея Кім Чен Ин

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