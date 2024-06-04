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Удари німецькою зброєю по території РФ. Шольц зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удари німецькою зброєю по території РФ. Шольц зробив несподівану заяву
Шольц заявив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумано
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини наголосив, що удари німецькою зброєю по РФ не загрожують ескалацією

Дозвіл для України завдавати ударів по військових цілях на території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації, проте дасть змогу захистити свої великі міста. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

Шольц підкреслив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумали у співпраці з «друзями та союзниками» Німеччини.

Також канцлер Німеччини запевнив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».

Нагадаємо, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив дозвіл, однак назвав важливе обмеження – він стосується лише ударів по прикордонній зоні РФ.

До слова, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії.

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Теги: війна Олаф Шольц зброя Німеччина росія

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