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Олексій Копитько Експерт та блогер

Обсяг надходження західної допомоги поступово зростає, втрат у росіян буде більше

glavcom.ua
Генштаб ЗСУ публікує оцінку всіх втрат ворога – і санітарних, і безповоротних. Число перевалило за 500 тис.
фото з відкритих джерел

У Росії зберігається дозоване оприлюднення інформації про вбитих

Група «Інформаційний опір» продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи поховали.

Станом на 24 травня 2024 р. у списку 55148 імен, за якими є повні дані. Також ми трохи вдосконалили пошук, завдяки чому вдалося «розподілити» по регіонах близько 300 осіб, де були різночитання. Ще близько 400 точно мертві, але поки що є неточності.

Це мала частина підтверджених безповоротних втрат. Їхня загальна кількість за нашою оцінкою – близько 200 тис.

Нагадую, що Генштаб ЗСУ публікує оцінку всіх втрат – і санітарних, і безповоротних. Число перевалило за 500 тис.

Які тенденції?

У Росії зберігається дозоване оприлюднення інформації про вбитих. За три місяці (з 26 лютого) зараз ми зафіксували 9270 убитих. З урахуванням імен за попередні періоди зберігається динаміка «робити публічними ~100 трупів на день». Це дозволяє розвласті не сильно лякати найманців і позначати якесь «шанування героїв».

Лідери в абсолютних числах колишні:

  • Краснодарський край – 2721
  • Башкортостан – 1987
  • Свердловська область – 1929
  • Татарстан – 1780
  • Челябінська область – 1606
  • Пермський край – 1490
  • Самарська область – 1451
  • Бурятія – 1316
  • Московська область – 1286
  • Ростовська область – 1252

Столиці, як і раніше, задіяні мінімально.

На що зараз особливо дивимося. Цікавить Ленінградський військовий округ. Частини саме цього округу зосереджені на півночі та задіяні в атаці на Харківську область.

Пройшло ще недостатньо часу, щоб виявився масштаб проблеми. Поки зафіксували тільки сплеск вище за середній у Калінінграді – там за тиждень зібралося 12 убитих, до цього було 1-5.

З того, що видно – наші завдають росіянам дуже болючих втрат, але виявлятися публічно вони почнуть у червні. Президент Зеленський в інтерв'ю ЗМІ Центральної Азії озвучив співвідношення втрат 1 до 8. Порядок якийсь такий.

З супутнього.

У росмедіа почала трохи активніше ходити інформація про кількість поранених. Згідно з офіційною статистикою, протягом 2023 року кількість росіян з інвалідністю в черзі на отримання крісел-візків зросла більш ніж на 82 тис. Це і в абсолютних, і у відносних числах – рекорд.

Загалом за 2023 р. черга росіян, які потребують різних засобів реабілітації (коляски, протези, спеціальний одяг), зросла на 137 тис. Я не до кінця розумію структуру цих цифр, там напевно є перетини, а також інвалідність, не пов'язана з війною. Можна говорити про темп приросту за рік – у 6 разів у порівнянні з періодом до 2022 р. Навскидку порядок – близько 100 тис. осіб з тяжкими пораненнями за рік за статистикою, яку дають самі росіяни.

Обсяг надходження західної допомоги поступово зростає, втрат у росіян буде більшим.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: втрати окупанти росія

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Олексій Копитько

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