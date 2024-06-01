Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську «коаліцію миру»

Орбан зазначає, що на загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею

Сьогодні, 1 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на «марші миру» заявив про свій намір щодо створення проросійської «коаліції миру» в майбутньому складі Європарламенту. Вибори до нього відбудуться вже за тиждень. Про це повідомляє Euronews та 24.hu.

Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір.

Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.

Орбан також наголосив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено «коаліцію миру», яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.

Прем'єр Угорщини сказав, що для «коаліцію миру» треба буде зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки, як заявив Орбан, «перемогти Росію неможливо».

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над «переосмисленням» статусу членства в НАТО, аби дозволити їй уникнути участі у ймовірних майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.