Крок відчаю: журнал Time оцінив мету поїздки Путіна до КНДР

Із точки зору Путіна, будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом

Перший за останні 24 роки візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї більше нагадує крок відчаю, аніж налагодження зв’язків із союзником. Про це пише Time.

Видання зауважує, що через 24 роки Путін повертається до країни-ізгоя, коли сам він опинився втягнутим у найбільш кривавий воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Хоча і Росія, і Північна Корея, офіційно заперечують існування угоди про постачання зброї, її наслідки руйнують українській міста та вбивають українських солдатів на фронті. Разом з тим зауважується, що ця угода значно покращила економічне становище КНДР. В обмін на ракети та снаряди вона отримує з Росії пальне, продовольство та військові технології.

Покращення економічної ситуації в КНДР зробило Пхеньян агресивнішим стосовно Південної Кореї, що проявляється у низці прикордонних інцидентів останнього часу. Крім того, послаблення санкційного зашморгу, який Росія в минулому тримала разом з рештою світу, тепер знімає для Кім Чен Ина потребу шукати порозуміння із США та йти на поступки Заходу.

Як зазначає Time, з точки зору Путіна, будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом.

«Ваша допомога в розгромі тисяч молодих російських хлопців на полі бою має ціну, оскільки ми можемо створити вам проблеми з Північною Кореєю», – пояснив логіку Кремля директор берлінського Карнегі-центру «Росія Євразія» Олександр Габуєв.

Проте візит Путіна до Пхеньяна несе певні ризики і для Росії, адже загрожує погіршенням відносин з головним політичним та економічним партнером Москви – Китаєм. За даними Time, Путін хотів заскочити до Пхеньяна ще торік, коли був з візитом у Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто.

Як зазначають автори публікації, доки Кім і Путін приміряють на себе амплуа карикатурних лиходіїв з кіносеріалу про Джеймса Бонда, китайський правитель Сі Цзіньпін сподівається укріпити свою державу в ролі легітимної глобальної сили. Найменше, що зараз потрібно Сі, це стати третім учасником у «трикутнику осі зла» Індо-Тихоокеанського регіону.

До того ж, як стверджує Time, Китай загалом не в захваті від того, чим є Північна Корея в її нинішньому вигляді. Але він терпить її існування виключно тому, що варіант об’єднання Корейського півострова під владою Сеула і поява спільного кордону з прямим союзником США видається Пекіну значно гіршим варіантом.

«Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими», – зазначив Деніел Пінкстон, експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі.

Разом з тим Пінкстон додає, що оголошене «всеохоплююче стратегічне партнерство» між РФ і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

«Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. Росія і Північна Корея є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім [прагнення] скасувати статус-кво [світового порядку]», – вважає аналітик.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Нагадаємо, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.