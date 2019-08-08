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    Думки вголос

    Церква Філарета: це вже навіть не фарс

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    • Розсилка
    Філарет - Церква Філарета: це вже навіть не фарс
    Філарет

    За цих умов подиву гідне бажання видавати бажане для себе за дійсне

    Згідно із старим статутом УПЦ КП Патріарх має скликати Помісний собор разом із Синодом - такого рішення не було. Саме тому зібрання 20.06. вже є неканонічним. Крім того, воно не представляє повноти Церкви. На сьогодні під омофором патріарха Філарета 2 храми в Україні, 10 священників, 2 єпископи. Плюс ще маргінали з Росії. Це - все. Згідно з новим статутом Помісний собор скликає Предстоятель разом із Синодом. Відповідно, скликати Помісний собор П.Філарет не міг. Рішення, ухвалені ніким не уповноваженими людьми, скликаними його запрошеннями, апріорі не можуть мати канонічної та юридичної сили.

    За цих умов подиву гідне бажання видавати бажане для себе за дійсне. Все це навіть не фарс. Ще більшого подиву варте те, що хтось все це розглядає всерйоз і навіть деякі підтримують всі ці речі.

    Адже ситуація виглядає наступним чином. Лазар був мертвим, Господь його воскрешає. І після того наш Лазар говорить: о, я вільно розпоряджався собою у могилі, поховайте мене назад та усі інші йдіть за мною туди ж. Коли ж кажуть, що все це неможливо, наш Лазар знову і знову біжить до могили, називаючи її прекрасними іменами, проклинаючи життя після воскресіння та воскресителя. Чи це не абсурд? Абсурд.

    Але саме це відбувається на наших очах. Тому, що б там не було далі, знаймо, що найбільша вина саме на тих, хто підтримував та підштовхував на цьому шляху до могили.

    Джерело: блог Юрія Чорноморця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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