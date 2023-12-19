Як підготуватися до можливої мобілізації. Поради для мисливців

Головне завдання снайпера – вижити сьогодні, щоб і завтра зберігати життя простих бійців

Кожного дня ми чуємо поради бути готовими до мобілізації та війни, але не часто задумуємося над конкретними можливостями, відкритими для кожного мисливця.

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Підказку як саме готуватися до війни кожен може знайти у простій статистиці, згідно з якою шансів вижити у снайпера зазвичай в 20 разів більше, ніж у звичайного бійця. А іноді різниця у статистиці виживання досягає 100 разів.

Це пов’язано не тільки з тим, що снайпер більш автономно себе веде і тому не так часто гине через провину командирів.

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Ступінь виживання високий, бо снайпінг це сума навичок, які значно підвищують шанси вижити. Адже вміння влучно стріляти вимагає спокою і концентрації, що підвищує виживання – а це вміння це лише 20% мистецтва снайпера. Ще 20% – це навички непомітно заходити на позицію, 20% – це мистецтво маскування на позиції, 20% – вміння відходити з позиції.

До речі, більшість молодих снайперів роблять фатальні помилки як раз під час відходу.

І ще 20% – це вміння бути розвідником, правильно бачити і розуміти все, що відбувається, вміти навести артилерію і дрони.

Не дивно, що найрезультативніші снайпери виходять не із спортсменів, а з мисливців – бо навички діяти непомітно і ефективно необхідні справжньому мисливцю.

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Але як можна підготуватися до можливої ролі снайпера в Силах оборони?

Тут можливий ряд суб’єктивних порад.

По-перше, необхідно ознайомитися з найкращими книгами із снайпінгу та зрозуміти загальні особливості цього військового мистецтва. Читання книг дозволить Вам мати загальні уявлення про роботу снайпера та дозволить виокремити, які саме навички потрібно було б додати чи розвити, щоб можна було швидко трансформуватися у професійного мисливця на живу силу противника і розвідника.

По-друге, варто пройти снайперські курси, навіть якщо це трошки дорого – я б тут рекомендував би курси «Альфа-браво» Олександра Бараненка.

По-третє, треба обов’язково вчитися стріляти з гвинтівок калібру 338LM – занадто часто на фронті відстані будуть такими, що менші калібри будуть майже завжди неефективні.

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По-четверте, варто спробувати постріляти з гвинтівок калібрів 375 CheyTac і 50 bmg – раптом у Вас талант?!

По-п’яте, обов’язково ознайомтеся з основами саперної справи, керування дронами та стрільби з кулемета – все це зараз справжньому снайперу може знадобитися у будь який момент і дозволить вижити.

Не бійтеся бути готовим і у плані володіння власною зброєю. Мінімальний снайперський набір – це Ruger в калібрі 338LM (можна купити за 116 тисяч, якщо мати максимальні знижки у «Стволі») з прицілом Leupold MARK 5HD 7-35×56 з сіткою Tremor3 (154 тисячі) і тепловізійною насадкою Pulsar Krypton FXG50 (113 тисяч).

Здається, що це великі гроші, але якщо це ціна виживання – варто все мати.

Також не думайте про економію на набоях – бо дуже часто дешевшим 308м нічого не зможете зробити, а мінімальна можливість щось зробити буде доступна саме з калібром 338LM.

Ну і пам’ятайте: головне завдання снайпера – вижити сьогодні, щоб і завтра зберігати життя простих бійців, бойових побратимів, які завжди хочуть, щоб снайпер їх надійно прикрив.

І якщо воювати не доведеться, все одно заняття снайпінгом не пройдуть даремно, адже це можливість досягти довершеності у володінні своїм тілом та душею заради влучного пострілу на далекі дистанції.

Це мистецтво здатне зробити людину справжнім самураєм, що завжди може стати в нагоді у звичайному житті, сповненому викликів та можливостей.