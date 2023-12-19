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Як підготуватися до можливої мобілізації. Поради для мисливців

glavcom.ua
Кожен українець має стати воїном. Вибір простий – боротьба або рабство
фото: ЗСУ

Головне завдання снайпера – вижити сьогодні, щоб і завтра зберігати життя простих бійців

Кожного дня ми чуємо поради бути готовими до мобілізації та війни, але не часто задумуємося над конкретними можливостями, відкритими для кожного мисливця.

Підказку як саме готуватися до війни кожен може знайти у простій статистиці, згідно з якою шансів вижити у снайпера зазвичай в 20 разів більше, ніж у звичайного бійця. А іноді різниця у статистиці виживання досягає 100 разів.

Це пов’язано не тільки з тим, що снайпер більш автономно себе веде і тому не так часто гине через провину командирів.

Ступінь виживання високий, бо снайпінг це сума навичок, які значно підвищують шанси вижити. Адже вміння влучно стріляти вимагає спокою і концентрації, що підвищує виживання – а це вміння це лише 20% мистецтва снайпера. Ще 20% – це навички непомітно заходити на позицію, 20% – це мистецтво маскування на позиції, 20% – вміння відходити з позиції.

До речі, більшість молодих снайперів роблять фатальні помилки як раз під час відходу.

І ще 20% – це вміння бути розвідником, правильно бачити і розуміти все, що відбувається, вміти навести артилерію і дрони.

Не дивно, що найрезультативніші снайпери виходять не із спортсменів, а з мисливців – бо навички діяти непомітно і ефективно необхідні справжньому мисливцю.

Але як можна підготуватися до можливої ролі снайпера в Силах оборони?

Тут можливий ряд суб’єктивних порад.

По-перше, необхідно ознайомитися з найкращими книгами із снайпінгу та зрозуміти загальні особливості цього військового мистецтва. Читання книг дозволить Вам мати загальні уявлення про роботу снайпера та дозволить виокремити, які саме навички потрібно було б додати чи розвити, щоб можна було швидко трансформуватися у професійного мисливця на живу силу противника і розвідника.

По-друге, варто пройти снайперські курси, навіть якщо це трошки дорого – я б тут рекомендував би курси «Альфа-браво» Олександра Бараненка.

По-третє, треба обов’язково вчитися стріляти з гвинтівок калібру 338LM – занадто часто на фронті відстані будуть такими, що менші калібри будуть майже завжди неефективні.

По-четверте, варто спробувати постріляти з гвинтівок калібрів 375 CheyTac і 50 bmg – раптом у Вас талант?!

По-п’яте, обов’язково ознайомтеся з основами саперної справи, керування дронами та стрільби з кулемета – все це зараз справжньому снайперу може знадобитися у будь який момент і дозволить вижити.

Не бійтеся бути готовим і у плані володіння власною зброєю. Мінімальний снайперський набір – це Ruger в калібрі 338LM (можна купити за 116 тисяч, якщо мати максимальні знижки у «Стволі») з прицілом Leupold MARK 5HD 7-35×56 з сіткою Tremor3 (154 тисячі) і тепловізійною насадкою Pulsar Krypton FXG50 (113 тисяч).

Здається, що це великі гроші, але якщо це ціна виживання – варто все мати.

Також не думайте про економію на набоях – бо дуже часто дешевшим 308м нічого не зможете зробити, а мінімальна можливість щось зробити буде доступна саме з калібром 338LM.

Ну і пам’ятайте: головне завдання снайпера – вижити сьогодні, щоб і завтра зберігати життя простих бійців, бойових побратимів, які завжди хочуть, щоб снайпер їх надійно прикрив.

І якщо воювати не доведеться, все одно заняття снайпінгом не пройдуть даремно, адже це можливість досягти довершеності у володінні своїм тілом та душею заради влучного пострілу на далекі дистанції.

Це мистецтво здатне зробити людину справжнім самураєм, що завжди може стати в нагоді у звичайному житті, сповненому викликів та можливостей.

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Джерело
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Теги: снайпер поради мобілізація

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