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    Думки вголос

    Чи пов'язані останні заяви Філарета зі станом його здоров'я?

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    • Розсилка
    Філарет - Чи пов'язані останні заяви Філарета зі станом його здоров'я?
    Філарет

    Відхід Філарета у власну секту явище позитивне, але Бог бачить, що ніхто цього не хотів

    Оскільки пішли різні оцінки щодо здоров'я п.Філарета і о.Кирило Говорун написав, що словами про хворобу намагається ПЦУ применшити відповідальність п.Ф., скажу наступне.

    1. Я був критиком властолюбства Філарета номер 1, особливо в 2014 році, коли п.Ф. заявив, що навіть і Христу не поступився б. В цілому потім п.Ф-та його соратники виправдовували, що це було провокативне питання, він знає, що Глава Церкви - Ісус Христос, але мені все стало ясно. Властолюбство - максимально можливе. Корінь цього - гордість. 

    2. Також важливим фактором була жага помсти, про що він сам мені й казав - помсти за поразку на виборах патріарха Московського. У відповідному настрої делегатів винуватив особисто м.(потім - патріарха) Олексія та м.Володимира - як управділами вони мали великий вплив на настрої єпископів.

    3. Пам'ять його завжди була просто геніальна. Він міг тиждень їздити по країні, а потім детально розповідати з ким його вперше познайомили, про що була розмова і так далі.

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    4. Разом із тим, він дуже слабо пам'ятав 1960-1970-ті роки - це мене дуже насторожило. Оскільки я доглядав за 3 старими людьми у своїй практиці, і провали у пам'яті - цілком зрозумілий дзвінок.

    5. П.Ф. мав кілька операцій, в тому числі на серці, а це теж означало, що рано чи пізно стареці проблеми настануть, тут є прямий зв'язок (із переломами шийки бедра, але чи були такі переломи не знаю).

    6. Відразу після отримання Томосу мені було помітно, що його тип розмови і мислення деякі зміни, які просто червоними сигналами для мене виступили. Я відразу попередив його оточення, що можете мати хвору людину через усі ці стреси, і передбачив, що хвороба стане помітною або безпосередньо перед ювілеєм, або на ньому, або відразу після. Мене завірили, що все буде добре. Але вийшло саме так, як я говорив. Просто у мене був досвід щоденного спостереження за людьми похилого віку, що входили у кризу, а у них не було.

    7. Не бувшим представникам УПЦ МП (чи діючим РПЦ чи чого там ще навіть не знаю) звинувачувати ПЦУ в маніпуляціях. По-перше, УПЦ КП ніколи не сказала, що м. Володимир хворіє, а УПЦ МП робить вигляд що все нормально при очевидних проблемах. Було багато підстав розкритикувати «маніпуляції», але при цьому ніхто нічого не сказав, а навпаки, всебічно підтримували. По-друге, не слід усіх підозрювати у тому, що хтось щось не так говорить, робить чи оцінює, бо подвійне дно є не усіх.

    8. Відхід п.Ф. у власну секту явище позитивне, але Бог бачить, що ніхто цього не хотів (окрім, очевидно, самого о.Кирила). 

    9. Для більшої об'єктивності суджень необхідно не спостерігати ззовні, якщо називаєшся українським православним християнином, а входити у процеси та спостерігати зсередини. Тоді 90% підстав для критики просто б пропали.

    Джерело: блог Юрія Чорноморця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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