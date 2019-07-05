РПЦ у Криму зайнялася готельним бізнесом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект будівництва провославного готелю в окупованому Севастополі - маленька церква та будівля з номерами

Жителі міста Севастополя незадоволені, оскільки «храм святої Матрони Московської» із готельним комплексом будують поруч із двома міськими пляжами та зеленою зоною

В окупованому Севастополі представники РПЦ будують храм із готельним комплексом. Про це пише Gazeta.ua.

Жителі міста незадоволені, оскільки «храм святої Матрони Московської» розміщений поруч із двома міськими пляжами та зеленою зоною, повідомляють підконтрольні окупантам кримські ЗМІ.

Подібний комплекс також планують побудувати на проспекті Генерала Острякова в зеленій зоні. Мстцеві жителі обурені та вже прозвали проект «гостишкой», але вдіяти нічого не можуть.

Як повідомлялось, рішення російського суду в Криму передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила Богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), означає «фактичне знищення» Кримської єпархії ПЦУ. Таку думку висловив архиєпископ ПЦУ Євстратій (Зоря).

«Фактично це рішення означає знищення єдиного українського православного храму в Сімферополі і є продовженням того беззаконня, яке чинить окупаційна влада в Криму проти всіх тих, хто не сприймає російську окупацію», – вважає священнослужитель.

За його словами, також це рішення є помстою російської влади за правозахисну діяльність архиєпископа Кримської єпархії Православної Церкви України Климента.