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Новим генеральним директором «Данон Росія» став племінник Кадирова

Діана Гасюк
glavcom.ua
Новим генеральним директором «Данон Росія» став племінник Кадирова
Якуб Закрієв
фото: росЗМІ

Раніше Путін підписав указ про передачу в «тимчасове управління» великих активів харчової промисловості

18 липня генеральним директором АТ «Данон Росія» після передачі компанії в управління Росмайна призначили племінника Размана Кадирова Якуба Закрієва. До цього Закрієв обіймав посаду заступника голови уряду – міністра сільського господарства Чеченської Республіки. Про це повідомляють росЗМІ.

Минулої неділі президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у тимчасове управління Росмайна переходять частки АТ «Данон Росія» та ТОВ «Балтика», що належать іноземним компаніям.

Згідно з новим розпорядженням, яке підписав Путін, підрозділи перейшли до «тимчасового управління» держави.

Це сталося після того, як багато компаній припинили бізнес у Росії після її вторгнення в Україну.
 
«Данон» діє в РФ з 1992 року. У середині жовтня минулого року компанія повідомила, що планує передати контроль над виробництвом молочних та рослинних продуктів у країні, але у перехідний період, який займе достатньо часу, працюватиме як завжди.
 
На початку лютого джерела на ринку повідомляли, що «Данон» відібрала близько 20 претендентів на свої російські активи, серед них найбільші російські агрохолдинги, а також арабські та китайські інвестори. Умови, на яких компанія готова передати потенційним інвесторам контроль над частиною активів у Росії та над вітчизняними марками – опціон зворотного викупу на п'ять-десять років, а також збереження блокпакету акцій.

Раніше повідомлялося, що найбільша компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB оголосила про зупинку постачання товарів та послуг до Росії.

До слова, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок. 

Теги: росія путін бізнес ринок президент

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