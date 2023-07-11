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Пішла служити із батьком та братом: на фронті загинула медикиня зі Львова

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Пішла служити із батьком та братом: на фронті загинула медикиня зі Львова
Бойова медикиня зі Львова Наталія Депа
фото з відкритих джерел

Медикиня Наталія Депа пішла служити разом з батьком та братом

На фронті загинула бойова медикиня 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа. Дівчина у мирному житті була власницею Центру косметології та лазерної епіляції. Із початком повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну разом із братом та батьком. Про загибель дівчини повідомив голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич. 

Звістку про смерть Наталія Депи підтвердив її брат Іван Депа. 

«Вибач що був не дуже хорошим братом, вибач що часто творив різні погані речі, вибач що багато чого не сказав.
Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка», – написав Іван Депа. 

Друзі Наталії Депи діляться спогадами про неї. 

«Серце наче пошматували. Я все ще чекаю, що напишуть, що ти жива! Не вірю! Яка біль, яке горе! Я тобі ще мала подарувати подарунок на День народження, я ж обіцяла… і як тепер! Ти ще мала мені видалити тату, памʼятаєш моє татти ж обіцяла, Натуля. Як втамувати цю біль, як зцілити душу?! Я так би зараз тебе ще раз обняла! Хоч разок, я б сказала тобі «Дякую». Дякую, що ти була у моєму житті», – написала Христина Кацман. 

У мирному житті Наталя працювала косметологом
У мирному житті Наталя працювала косметологом
фото з відкритих джерел

«Рижик, моє сонечко, моя найкраща подруга, як же ми тепер без тебе. Спочивай з миром, Героям слава», – написала подруга Наталі Оксана.

Про дату та час прощання із Наталією повідомлять додатково. 

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Теги: ЗСУ війна смерть

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