Комітет Ради підтримав повернення податків на довоєнний рівень

У документ увійшла норма про скасування можливості для ФОПів сплати податку на рівні 2% замість 5%

Парламент розгляне проєкт №8401 у другому читанні найближчим часом

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав текст законопроєкту про повернення довоєнної системи податків. Вони мали б почати діяти з 1 серпня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняка в Telegram.

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За даними нардепа, парламент розгляне проєкт №8401 у другому читанні найближчим часом.

Железняк повідомив, що в документ увійшла норма про скасування можливості для ФОПів сплати податку на рівні 2% замість 5%.

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Згідно затвердженою редакцією, документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:

виробництва та/або реалізації підакцизної продукції

організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес)

надають фінансові, платіжні послуги.

Крім того, звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про скасування 2% єдиного податку та повернення перевірок. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що фінансовий комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт № 8401. Документ пропонує відновити довоєнні правила податків. Тобто, певні пільги можуть бути скасовані вже з 1 серпня (раніше це планували зробити з 1 липня, але парламентарі не встигли проголосувати). Законопроект окремо регулює питання переходу з 2% єдиного податку.