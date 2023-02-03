Офіс Генпрокурора оголосив підозру Пригожину

Пригожин має з’явитися 13, 14 і 15 лютого цього року на допит

Пригожину оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Офіс Генерального прокурора України оголосив підозру керівнику приватної військової компанії ПВК «Вагнер» Євгенію Пригожину. Відповідне повідомлення опубліковане в газеті «Урядовий кур’єр».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пригожину оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України) та у веденні агресивної війни проти України (ч. 2 ст. 437 КК України).

«Повідомлення про підозру від «02».02.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000001269 від 09.09.2022 стосовно громадянина російської федерації пригожина євгенія вікторовича, 01.06.1961 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України», – йдеться, зокрема, в оголошенні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В «Урядовому кур’єрі» також опубліковано повісту про виклик Пригожина на допит до Офісу Генпрокурора. Відповідно до цього документа Пригожин мав би з’явитися 13, 14 і 15 лютого цього року на допит як підозрюваний до начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що повний текст повідомлення про підозру, а також повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Нагадаємо, розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні.