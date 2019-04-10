Черга в демократію - такого ніколи не буде в путінській Росії!

Фото: Тетяна Бодня

Свобода і демократія в Україні розвиваються завдяки нашій небайдужості, і нинішні вибори - найкращі в історії

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Киев, Шевченковский район, 9 апреля, очередь граждан, желающих зарегистрироваться в качестве избирателей по месту проживания. Типичная картина для Киева в эти дни.

Перед первым туром выбором и перед вторым туром - каждый рабочий день под районными отделами регистрации избирателей в столице Украины стоят большие очереди.

Это граждане, которые верят в демократические выборы, в необходимость принять участие в голосовании и они тратят много часов своего времени, чтобы стать избирателями. Не за колбасой, не за билетом в кино, не за пайками - а за правом стать избирателем! Этот массовый гражданский порыв - самый яркий сигнал необратимых демократических изменений в нашем обществе.

Спасибо сотрудникам отделов регистрации за их важную и ответственную работу. Спасибо, уважаемые сограждане, свобода и демократия в Украине развиваются неуклонно благодаря нашему неравнодушию, и нынешние выборы - лучшие в истории.





Джерело: блог Юрія Бутусова

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