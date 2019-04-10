  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Черга в демократію - такого ніколи не буде в путінській Росії!

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Фото: Тетяна Бодня - Черга в демократію - такого ніколи не буде в путінській Росії!
    Фото: Тетяна Бодня

    Свобода і демократія в Україні розвиваються завдяки нашій небайдужості, і нинішні вибори - найкращі в історії

    Мовою оригіналу

    Киев, Шевченковский район, 9 апреля, очередь граждан, желающих зарегистрироваться в качестве избирателей по месту проживания. Типичная картина для Киева в эти дни.

    Перед первым туром выбором и перед вторым туром - каждый рабочий день под районными отделами регистрации избирателей в столице Украины стоят большие очереди.

    Это граждане, которые верят в демократические выборы, в необходимость принять участие в голосовании и они тратят много часов своего времени, чтобы стать избирателями. Не за колбасой, не за билетом в кино, не за пайками - а за правом стать избирателем! Этот массовый гражданский порыв - самый яркий сигнал необратимых демократических изменений в нашем обществе.

    Спасибо сотрудникам отделов регистрации за их важную и ответственную работу.

    Спасибо, уважаемые сограждане, свобода и демократия в Украине развиваются неуклонно благодаря нашему неравнодушию, и нынешние выборы - лучшие в истории.


    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ