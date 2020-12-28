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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму з Росії призведе до закриття цілих вугільних регіонів, – лідер профспілки гірників

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    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року - Імпорт струму з Росії призведе до закриття цілих вугільних регіонів, – лідер профспілки гірників
    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року

    За інформацією Волинця, під кінець року суттєво активізувалося російське енергетичне лобі на різних рівнях державної влади

    Плани влади відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі лишать без роботи тисячі енергетиків й шахтарів, і поставлять під загрозу життя цілих вугільних регіонів.

    Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

    «Під загрозою сталої роботи опиняються не тільки українські вугільники та енергетики. Як показав тогорічний досвід, це пряма загроза для життя цілих вугільних регіонів та їхнього багатотисячного населення», – наголосив нардеп.

    За його інформацією, під кінець року суттєво активізувалося російське енергетичне лобі на різних рівнях державної влади.

    «Іноді здається, що серед менеджерів цієї країни суцільні наперсточники, бо за тих оборудок, що вони встигають накрутити, спати українцям треба з широко розплющеними очима», – додав Волинець.

    Він нагадав, що відкриття імпорту з Росії восени минулого року спровокувало найбільшу за всі роки незалежності енергетичну кризу, наслідки якої відчуваються до сьогодні.

    Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

    В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.

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    Теги: Росія НКРЕКП імпорт електроенергія струм Укренерго
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