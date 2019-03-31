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    Думки вголос

    Ми йдемо голосувати, щоб вибрати самих себе

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    <div class="copy">Фото: Станіслав Груздєв</div> <span></span> <div class="adv"> <div id="corebanner_2" place="2" class="corebannerlist bn_hold loadedbanner_3" loadedbanner="3"><ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5553788019389384" data-ad-sl - Ми йдемо голосувати, щоб вибрати самих себе
    Фото: Станіслав Груздєв

    Держава - це ти. Яка? Вирішуй!

    Мовою оригіналу

    Сегодня есть три нельзя:

    • нельзя не сказать «спасибо» тем, кто добыл нам свободу выбирать;
    • нельзя не уважать выбор других избирателей, если, конечно, ты хочешь, чтобы другие уважали твой; 
    • нельзя требовать от других соблюдения законов и правил, если ты не поставил свою оценку в избирательном бюллетене.

    Мы идем на выборы прежде всего не потому, чтобы выбирать кого-то - мы идем, чтобы выбрать в самих себе. 

    Выбрать, какие ценности и смыслы мы хотим видеть вокруг себя? 

    На что мы готовы закрыть глаза, а к чему относимся бескомпромиссно?

    В этот день закон и принципы - это ты. Не «они». Да, всего на несколько минут, ты вершишь судьбы страны, и посмотри, какое огромное движение вокруг создано, чтобы ты сделал свой выбор в пользу кого-то. 

    Государство - это ты! Какое? Решай.


    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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