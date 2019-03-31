Ми йдемо голосувати, щоб вибрати самих себе
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Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв
Держава - це ти. Яка? Вирішуй!
Мовою оригіналу
Сегодня есть три нельзя:
- нельзя не сказать «спасибо» тем, кто добыл нам свободу выбирать;
- нельзя не уважать выбор других избирателей, если, конечно, ты хочешь, чтобы другие уважали твой;
- нельзя требовать от других соблюдения законов и правил, если ты не поставил свою оценку в избирательном бюллетене.
Мы идем на выборы прежде всего не потому, чтобы выбирать кого-то - мы идем, чтобы выбрать в самих себе.
Выбрать, какие ценности и смыслы мы хотим видеть вокруг себя?
На что мы готовы закрыть глаза, а к чему относимся бескомпромиссно?
В этот день закон и принципы - это ты. Не «они». Да, всего на несколько минут, ты вершишь судьбы страны, и посмотри, какое огромное движение вокруг создано, чтобы ты сделал свой выбор в пользу кого-то.
Государство - это ты! Какое? Решай.
Джерело: блог Юрія Бутусова
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