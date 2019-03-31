Ми йдемо голосувати, щоб вибрати самих себе

Держава - це ти. Яка? Вирішуй!

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Сегодня есть три нельзя:

Мы идем на выборы прежде всего не потому, чтобы выбирать кого-то - мы идем, чтобы выбрать в самих себе.

Выбрать, какие ценности и смыслы мы хотим видеть вокруг себя?

На что мы готовы закрыть глаза, а к чему относимся бескомпромиссно?

В этот день закон и принципы - это ты. Не «они». Да, всего на несколько минут, ты вершишь судьбы страны, и посмотри, какое огромное движение вокруг создано, чтобы ты сделал свой выбор в пользу кого-то.

Государство - это ты! Какое? Решай.