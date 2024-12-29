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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Невідомі ополченці почали знищення російського флоту

glavcom.ua
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Найсучасніше суховантажне судно типу Ро-Ро Ursa Major до знищення

Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі

Вперше в історії одне з найбільших російських суховантажних суден Міноборони РФ, яке знаходилось під санкціями, знищено у Середземному морі трьома вибухами. Невідомі ополченці почали знищення російського флоту у світовому океані

Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Компанія «Оборонлогістика», яка працює на Міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та найсучасніших суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотонажністю у 12700 тон, яке було побудовано у Німеччині у 2009 році. З 2022-го року судно знаходилось під санкціями США за участь у агресії проти України. Увесь екіпаж – громадяни РФ.

Згідно з повідомленням «Оборонлогістики», Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія такі крани не робить, купити знову у Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи.

23 грудня біля берегів Іспанії у Середземному морі о 13.50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.

Під час огляду місця вибухів росіяни помітили одну з вирв, розміром 50 на 50 сантиметрів, яка знаходилась приблизно у 15-30 сантиметрах вище лінії води. Края вирви загинались всередину, тобто вибухи відбулись з зовні судна.

Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно – вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російськи моряки не змогли. О 15.10 російські моряки залишили судно, двох своїх товаришів залишили на борту, їх не могли знайти. О 23.22 Ursa Major затонуло у 70 мілях на південь від іспанської Картахени.

«Оборонлогістика» заявила про «терористичну атаку» на судно.

Жодних доказів, які б дозволили встановити що та хто знищило таке велике судно, яке належало Міноборони РФ, росіяни не мають.

Жодна організація не взяла на себе відповідальність за те, що сталось.

Але з цього часу жодне російське судно та жоден вантаж на російських судах вже не будуть почувати себе у безпеці у будь-якій точці світового океану.

Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Джерело
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Теги: росія санкції Міноборони Міноборони РФ втрати росіяни

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