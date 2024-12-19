Ростовська область відбивається від дронів: під удар потрапив нафтозавод (відео)

Спостерігається загоряння та дим у районі НПЗ у Новошахтинську

Очевидці повідомляють про пожежу в районі нафтозаводу у Новошахтинську

Російські сили та засоби протиповітряної оборони відбивають атаку дронів у Ростовській області. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар у своєму телеграм-каналі.

Російський чиновник стверджує, що близько опівночі над регіоном було знищено сім безпілотників, зокрема шість – у Таганрозі й один – у Батайську. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Робота ППО продовжується.

скриншот із телеграм-каналу Юрія Слюсаря

Тим часом російські телеграм-канали з покликанням на очевидців події повідомляють про пожежу в районі нафтозаводу у Новошахтинську.

Місцеві жителі розповіли, що перші вибухи почали звучати ще в районі 23-ї години вечора над Таганрогом. Також очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі та звуки тривожних сирен. Пізніше про вибухи почали повідомляти також жителі Ростова, Батайська та Новошахтинська – в останньому спостерігається загоряння та дим у районі місцевого НПЗ.

Варто зазначити, що це вже четверта атака на цей НПЗ. У листопаді російські пропагандисти заявляли, що завод працює на 50%.

Нагадаємо, що вчора ввечері в Ростовській області також працювали сили й засоби протиповітряної оборони. За словами виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, сили ППО начебто збили 10 ракет. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.