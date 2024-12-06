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Окупанти знайшли цинічний спосіб, як викорінити українську мову із Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти знайшли цинічний спосіб, як викорінити українську мову із Запоріжжя
Росіяни планують штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички
фото: Центр нацспротиву

Ворог проводить політику тотальної русифікації

Російські загарбники посилюють русифікацію Запорізької області – штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знищувати будь-яку українську ідентичність. Ворог проводить політику тотальної русифікації, заперечуючи право інших народів на існування. В межах цієї політики росіяни активно борються з будь-якою українською символікою, яка є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі», – йдеться в повідомленні.

Зокрема росіяни планують штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць. Санкції обіцяють накладати з початку 2025 року.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях України, але провалили її, оскільки не змогли набрати заплановану кількість людей. 

Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з тимчасово окупованих територій впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною. Не допомогло Кремлю навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів.

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Теги: спротив Запоріжжя росія українська мова війна окупанти

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