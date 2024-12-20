Україна отримає $2 млрд від США коштом заморожених російських активів
Світовий банк підписав угоду з Міністерством фінансів України
Україна починає отримувати перші кошти США коштом заморожених російських активів. Світовий банк надасть $2 млрд доларів через механізм DPL. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України. Зокрема, $1 млрд буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7», – зауважив Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що ще $1,05 млрд Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.
«Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови», – наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, згідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використані для підтримки кредитного пакета Києву на €50 млрд.
Згодом країни Євросоюзу почали по-новому оцінювати фінансові та юридичні наслідки вилучення заморожених активів країни-агресорки Росії на користь України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Дипломатична служба блоку, а також деякі країни-члени вивчають, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів країни-агресорки, і чи буде достатньо лише підрахунку збитків.
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