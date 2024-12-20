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Україна отримає $2 млрд від США коштом заморожених російських активів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна отримає $2 млрд від США коштом заморожених російських активів
17 грудня Рада директорів Світового банку схвалила фінансування в рамках DPL для України
фото: Shutterstock.com

Світовий банк підписав угоду з Міністерством фінансів України

Україна починає отримувати перші кошти США коштом заморожених російських активів. Світовий банк надасть $2 млрд доларів через механізм DPL. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України. Зокрема, $1 млрд буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7», – зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що ще $1,05 млрд Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.

«Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови», – наголосив Шмигаль.

17 грудня Рада директорів Світового банку схвалила фінансування в рамках DPL для України. DPL – це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Нагадаємо, згідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використані для підтримки кредитного пакета Києву на €50 млрд.

Згодом країни Євросоюзу почали по-новому оцінювати фінансові та юридичні наслідки вилучення заморожених активів країни-агресорки Росії на користь України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дипломатична служба блоку, а також деякі країни-члени вивчають, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів країни-агресорки, і чи буде достатньо лише підрахунку збитків.

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Теги: росія росіяни економіка гроші Мінекономіки Україна Сергій Марченко США

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