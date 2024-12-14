Атака на нафтобазу в Орловській області: що відомо про наслідки (відео)

Внаслідок атаки на нафтобазу у небо піднявся чорний дим

Нібито 11 БПЛа в Орловській області було знищено засобами ППО

Вранці ударні безпілотники атакували нафтобазу біля російського міста Орел Орловської області. Атаку підтвердив губернатор області Андрій Кличков.

Він зазначив, що внаслідок атаки загорілось паливо на об’єкті інфраструктури.

Нібито 11 БПЛа в області було знищено засобами ППО. У міноборони РФ ж заявили, що нібито перехопили 37 дронів. А уламками збитих БПЛа нібито пошкодили вікна кількох приватних будинків.

Зазначимо, що ця нафтобаза вже зазнавала атаки – 16 листопада 2024 року. Розташована вона у населеному пункті Стальний Кінь, приблизно за 110 км від кордону України.

За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок удару було пошкоджено резервуар для зберігання нафтопродуктів № 28, який був заповнений на чверть.

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.