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ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
фото з відкритих джерел

Санкції проти металопродукції РФ мають бути посилені – Kyiv Post

Незважаючи на те, що російська економіка зазнала удару протягом останніх трьох років через збільшення військових витрат, торгові втрати через санкції не змогли успішно обмежити її економіку. Неефективність санкцій дозволила президенту Володимиру Путіну продовжувати використовувати державні прибутки, щоб залишатися при владі та вести війну в Україні. Тому санкції важливо посилити – особливо у галузях, які досі приносять кремлю мільярди, зокрема – у металургії. Про це пише Kyiv Post.

Видання підкреслює, що лідером у цьому питанні може стати Німеччина – адже країна є потужним виробником сталі і теж страждає від незаконних дій, до яких вдається РФ, щоб зберегти свої позиції на європейському ринку. Оскільки Німеччина є головним центром як для виробництва, так і для споживання сталі, важливо, щоб Німеччина посилила дотримання санкцій, і запобігла тому, щоб її галузі стали каналами для російських фінансових потоків.

«Посилюючи санкції на російський експорт сталі та штрафуючи країни, які сприяють їхній торгівлі, Європа може зменшити свою залежність від російської сировини, відмовити Росії в критичних доходах і обмежити її здатність фінансувати війну в Україні», – підкреслює Kyiv Post.

«Опортуністичний інтерес кількох сталеливарних підприємств у ЄС підриває загальну мету санкцій ЄС проти Росії, у якій сталь відіграє стратегічну роль не лише в економіці, а й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь у незаконній війні проти України, – заявив у коментарі виданню генеральний директор Європейської сталеливарної асоціації (EUROFER) Аксель Еггерт. – Держави-члени ЄС не повинні покривати цю систему і погоджуватись на «винятки» – так, як вже погодилися на 2-річну відстрочку щодо заборони імпорту російських сталевих напівфабрикатів до ЄС».

Незважаючи на те, що Німеччина та інші країни ЄС зробили важливі кроки щодо санкцій проти Росії, все ще існують критичні прогалини у правозастосуванні, які дозволяють російським продуктам наводнювати європейські ринки. Усунувши ці лазівки, як-от продовження імпорту російських слябів, і запровадивши суворіші санкції щодо ключових осіб і посередників із третіх країн, ЄС може зайняти більш жорстку позицію проти фінансування війни Росією та приборкати негативний вплив на європейську промисловість, резюмували у виданні.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року – ще на €2,1 млрд. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.
 

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Теги: росія економіка санкції

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