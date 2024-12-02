Умєров провів першу розмову з новим єврокомісаром з оборони

Кубілюс заявив, що вони з Умєровим обмінялися думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс провів першу розмову по відеозв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це він повідомив у X.

«Це був гарний обмін думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України. Спроможність України захищатися – це вагомий внесок у готовність Європи до найбільш екстремальних потенційних ситуацій військового характеру», – написав Андрюс Кубілюс.

Андрюс Кубілюс став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується.

До слова, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.