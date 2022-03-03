Оборона Харкова. Що відбувається?

Оборона Харкова не слабшає навіть від авіаударів

Харків повністю контролюється великими силами ЗСУ та Нацгвардії, добровольчими загонами

Російські медіа часто пишуть, ніби російські війська ведуть боі за Харків, кудись ніби прориваються, якийсь спецназ щось штурмує. Я був особисто на місці, і пересвідчився, що російська пропаганда імітує неіснуючи успіхи.

Насправді, Харків повністю контролюється великими силами ЗСУ та Нацгвардії, добровольчими загонами. Основою оборони є славетна 92-га механізована бригада та артилерійські частини, вони успішно контролюють весь периметр оборони.

Кілька російських штурмових груп здійснили спробу прориву 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон.

З того часу російські війська уникають контактних боїв. Тобто ніяких штурмів нема, а спроби розгорнути шутом та провести розвідку наші визначають та гасять ще до того, як ворог наближається.

Ворог відкотився від украінських позицій у Харкові на 2-3 кілометри – на дальність Джавелінів. Російські позицій у селі Рогань, наблизитись вони не можуть, бо їх не залишають у спокої, а б’ють.. Бо будь-які маневри отримують миттєві удари нашоі артилерії.

Особливу гордість відчуваєш, коли бачиш, як злагоджено працюють наші воїни, як сильно вони вмотивовані, як постійно шукають можливості як краще «рвати» противника. Велика відмінність в порівнянні з російськими військами, з натовпами не вмотивованих російських полонених.

Загрозу Харкові створюють виключно терористичні обстріли російськоі артилерії та авіації. Авіація РФ б’є без розбору по військовим та цивільним об’єктам, тероризує цивільне населення. Багато мешканців залишають місто, і це зрозуміло.

Але оборона Харкова не слабшає навіть від авіаударів.

Важко словами передати мотивацію та готовність битися до кінця. Кількість добровольців набагато перевищує кількість місць в армії та теробороні. Надходить нове озброєння країн НАТО.

Харків потребує зараз кращої координації у керівництві усіх сил оборони та потреб системи ППО, щоб захистити місто від терору російськоі авіації. А російська армія при спробі штурмувати місто отримає тотальний опір.

Підтримка харків’янами української армія – на найвищому рівні. Суспільство самомобілізоване, велика кількість людей не збирається залишати місто, і рвуться в бій. Добровольців в рази більше ніж вакансій у військах.

Загрози Харкові існують, але я впевнений, якщо російська армія піде на великий штурм, на неї очікує нечуваний розгром.

Харків – це Україна!

Джерело: блог Юрія Бутусова

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