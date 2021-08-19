Офіс президента наказав приховувати обстріли на фронті, щоб не псувати Зеленському свято

Дії у відповідь українських військових по ворогу організатори параду намагаються взагалі заблокувати

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Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен – но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают.

Во-первых, на фронте идут обстрелы, которые офис президента приказал скрывать, чтобы не испортить Верховному Главнокомандующему праздник. То есть ради фейковых докладов о том, что меньше стреляют, военным приказано вводить в заблуждение общество, хотя россияне стреляют по нам гораздо чаще, чем пишут в сводках. А ответные действия по врагу организаторы парада сейчас пытаются вообще заблокировать.

Во-вторых, на фронте этой новой техники нет. А техника, которая выполняет основные перевозки на передовой на парад не выставляется. Нет на параде ни газонов, ни камазов, ни зилов, ни уазов, ни волонтерских машин всевозможных марок, которые и являются главными рабочими лошадками войны.

В-третьих, вооружение, которое прежде всего нужна сейчас действующей армии и востребовано на Донбассе, на параде не представлено. Не будет там волонтерских квадрокоптеров, аутелов и мавиков, которые выполняют 95% боевых разведывательных задач на передовой – в отличие от парадных Байрактаров, которые в боевых действиях участия не принимают. Не будет там противоснайперских комплексов и оптико-локационных станций – их не поставляют в войска. Не будет боеприпасов – закупки 152 мм снарядов сделаны просто символические, а поставок 120 мм мин в этом году нет вообще. Новые 120 мм минометы любых марок – огромный дефицит, поставок нет. Даже станки к пулеметам до сих пор делаются на волонтерские деньги, и не включаются в Гособоронзаказ.

В-четвертых, парадом и показухой пытаются отвлечь внимание общества от отсутствия решений по большинству вопросов, которые не решаются с начала войны – поставки строительных материалов на передовую, телефонный кабель, системы видеонаблюдения, тепловизионные приборы наблюдения и тепловизионные прицелы, которых нет, и которые не закупаются и не поставляются в войска. Все эти насущные вопросы решают опять-таки волонтеры и сами воины из своих средств.

В-пятых, когда вы видите, сколько боевых машин идут в парадных колоннах, надо знать, что Министерство обороны Украины до сих пор не закупило дизельное топливо для армии, и армия выгребает неприкосновенный запас из-за бездействия министра Тарана и его «крыши» в ОП. Да, в августе не закуплено топливо на текущий год, но машины ездят. Ну а что? Сэкономим на ком-то и топливо на парад выделим. А если кому на фронте не хватает топлива, так сами воины и волонтеры все решат.

В-шестых, никакой стратегии реформы армии на 8-м году войны нет, что мы строим, с каким бюджетом, каких людей c какими качествами мы хотим видеть своими защитниками – ничего этого нет. Армия раздувается вширь. Новый закон о движении сопротивления увеличит численность еще на 11 тысяч должностей. А вот что такое боеспособность, военно-политическое руководство не задумываются. Главное – назначить лояльных руководителей, и побольше пиара, а ради чего – никаких программ и планов нет.

Надо макет советской квартиры и автомат с газировкой установить рядом с трибуной президента, прямо на Майдане - вот там это будет смотреться органично. «Совок» не в возрасте, а в головах.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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