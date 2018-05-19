Повістка дня - ключове питання майбутньої виборчої кампанії
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Розсилка
Кандидатам чекати офіційного старту виборів не варто - вибори вже де-факто розпочалися
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Ключевым вопросом на первом этапе избирательной кампании является повестка дня. Кандидаты начали кампанию без представления стратегий какие изменения они отстаивают и что они предлагают для основных социальных групп общества.
На данный момент есть кандидат Порошенко без программы будущего, но с текущим состоянием дел.
Есть Тимошенко, программа которой заключается в том, что она не Порошенко и все будет как-то иначе, с багажом прошлых своих премьерств.
И есть Гриценко и остальные, кто доказывает, что они не похожи ни на Петю, ни на Юлю.
Само наличие программы, само принятие на себя конкретных обязательств перед избирателями станет конкурентным преимуществом для кандидата, который сделает это первым. И ждать официального старта выборов не стоит - выборы уже де-факто начались.
Повестка дня - это лучшее средство для коммуникации с избирателями.
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Джерело: блог Юрія Бутусова