Повістка дня - ключове питання майбутньої виборчої кампанії

Вибори-2019

Кандидатам чекати офіційного старту виборів не варто - вибори вже де-факто розпочалися

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Ключевым вопросом на первом этапе избирательной кампании является повестка дня. Кандидаты начали кампанию без представления стратегий какие изменения они отстаивают и что они предлагают для основных социальных групп общества.

На данный момент есть кандидат Порошенко без программы будущего, но с текущим состоянием дел.

Есть Тимошенко, программа которой заключается в том, что она не Порошенко и все будет как-то иначе, с багажом прошлых своих премьерств.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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