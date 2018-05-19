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    Думки вголос

    Повістка дня - ключове питання майбутньої виборчої кампанії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    <span>Вибори-2019</span>
    Вибори-2019

    Кандидатам чекати офіційного старту виборів не варто - вибори вже де-факто розпочалися

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    Ключевым вопросом на первом этапе избирательной кампании является повестка дня. Кандидаты начали кампанию без представления стратегий какие изменения они отстаивают и что они предлагают для основных социальных групп общества.

    На данный момент есть кандидат Порошенко без программы будущего, но с текущим состоянием дел.

    Есть Тимошенко, программа которой заключается в том, что она не Порошенко и все будет как-то иначе, с багажом прошлых своих премьерств.

    И есть Гриценко и остальные, кто доказывает, что они не похожи ни на Петю, ни на Юлю.

    Само наличие программы, само принятие на себя конкретных обязательств перед избирателями станет конкурентным преимуществом для кандидата, который сделает это первым. И ждать официального старта выборов не стоит - выборы уже де-факто начались.

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    Повестка дня - это лучшее средство для коммуникации с избирателями.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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