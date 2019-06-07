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    Думки вголос

    Росія показує новій українській владі, що ніякі перемир'я Путіну не потрібні

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Володимир Путін - Росія показує новій українській владі, що ніякі перемир'я Путіну не потрібні
    Володимир Путін

    «Договірняками» війну не виграти

    Мовою оригіналу

    Российская артиллерия сегодня ночью нанесла удар по району Новолуганского, по позициям полка Нацгвардии «Азов».

    Два украинских воина погибли, четверо ранены, четверо контужены.

    Российская батарея выдвинулась ночью, огонь был корректируемый, прямое попадание в блиндаж. Разумеется, это регулярная армия. Наши открыли ответный огонь.

    Россия показывает новой украинской власти, что никакие перемирия Путину не нужны, оккупационные войска демонстративно применяют тяжелое вооружение.

    «Договорняками» войну не выиграть. Попытки мирных переговоров, прекращение ответного огня, Россия воспринимает как слабость и поощрение агрессии.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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