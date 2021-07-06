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    Шампанське в країні брехунів

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Теперь и до шампанского добрались - Шампанське в країні брехунів
    Теперь и до шампанского добрались

    Влада перетворює Росію на справжню країну брехунів

    Мовою оригіналу

    Шампанское в стране лжецов

    История с требованием российских властей называть французское шампанское из Шампани - игристым вином, а российскую газированную сивиху из Мухосрани – шампанским – квинтэссенция путинской политики. Она как будто бы списана из известной сказки Родари «Джельсамино в стране лжецов». Там тоже заставляли считать ложь правдой, а правду ложью. Говорить правду запрещалась, а ложь считалась обязательной добродетелью. Кошек заставляли лаять, а собак мяукать, даже звери не могли уклониться от принуждения к вранью.

    Подписывая эти поправки, Путин как бы говорит россиянам: в этой стране, что г*вно, а что конфетка определяю я. Назову г*вно – конфеткой, будете хавать и нахваливать.

    Власти превращают Россию в настоящую страну лжецов. Они пытаются уничтожить реальность, возвести собственные фальшивки в ранг эталона, ниспровергнуть и дискредитировать все подлинные ценности. Выборы, суды, демократию, миролюбие других стран они объявляют фальшивыми. А собственные фальсификации, диктатуру, агрессию предлагают считать подлинными демократическими институтами и настоящей миролюбивой политикой...

    Теперь и до шампанского добрались.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим алкоголь
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    Шампанське в країні брехунів