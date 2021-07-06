Шампанське в країні брехунів

Теперь и до шампанского добрались

Влада перетворює Росію на справжню країну брехунів

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Шампанское в стране лжецов

История с требованием российских властей называть французское шампанское из Шампани - игристым вином, а российскую газированную сивиху из Мухосрани – шампанским – квинтэссенция путинской политики. Она как будто бы списана из известной сказки Родари «Джельсамино в стране лжецов». Там тоже заставляли считать ложь правдой, а правду ложью. Говорить правду запрещалась, а ложь считалась обязательной добродетелью. Кошек заставляли лаять, а собак мяукать, даже звери не могли уклониться от принуждения к вранью.

Подписывая эти поправки, Путин как бы говорит россиянам: в этой стране, что г*вно, а что конфетка определяю я. Назову г*вно – конфеткой, будете хавать и нахваливать.

Власти превращают Россию в настоящую страну лжецов. Они пытаются уничтожить реальность, возвести собственные фальшивки в ранг эталона, ниспровергнуть и дискредитировать все подлинные ценности. Выборы, суды, демократию, миролюбие других стран они объявляют фальшивыми. А собственные фальсификации, диктатуру, агрессию предлагают считать подлинными демократическими институтами и настоящей миролюбивой политикой...

Теперь и до шампанского добрались.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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