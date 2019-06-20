Трагедія МН17. Катів визначено

Нідерланди висувають звинувачення проти РФ

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Первый в мире террористический акт и военное преступление, которые были раскрыты благодаря беспрецедентной по масштабу работе подразделений киберразведки ряда стран, и прежде всего Украины - это гибель «Боинга» МН-17. Социальные сети и широчайшее распространение фотоаппаратов и смартфонов, на которые были запечатлены следы преступления, разоблачили секретную операцию высшего руководства России во главе с Путиным, один из крупнейших террористических актов в мировой истории, организованный российским государством. В любую другую эпоху это было бы невозможно, ведь ни один участник террористического акта пока не заговорил - но сейчас палачей «Боинга» вычислили по следам в соцсетях, по записям на смартфоны и следах на гугл-картах, чего преступники, конечно, ожидать не могли. Когда-нибудь об этом невероятном расследовании напишут книги, и это войдет в историю.

Нидерланды выдвигают обвинения против РФ в уничтожении «Боинга» МН-17 и будет требовать выдачи российских военных преступников - включая полковника ФСБ Игоря Гиркина, полковника ГРУ Сергея Дубинского. Все обвинения РФ против Украины признаны фейками и отброшены.

Враг не ожидал, что все телефонные переговоры прослушивались специалистами СБУ, что несмотря на огромное количество используемых и часто сменяемых телефонов, все равно был записан весь поток голосов, все контакты, голоса преступников идентифицированы среди миллионов контактов, проведены фонетические экспертизы, и все это представлено в суде. Эта титаническая работа заслуживает самых высоких оценок.

Благодаря радиотехнической разведке СБУ, нашим агентам и патриотам Украины, которые засняли видео и фото российского «Бука», сделали фото места пуска ракеты, благодаря экспертам Киевского института судебных экспертиз, международной следственной комиссии, установлены, идентифицированы и точно доказана причастность группы российских террористов - участников вторжения на Донбассе. Вывезены в Украину, а оттуда - в Нидерланды ценнейшие улики:

Обнаружены фрагменты корпуса самой ракеты, сбившей «Боинг».

Обнаружены поражающие элементы российской ракеты, сбившей «Боинг».

Обнаружены детали самолета, пробитые этими поражающими элементами.

Фонетические экспертизы подтвердили подлинность голосов российских террористов.

Уникальный свидетель - гражданин Украины Сергей Тиунов, доброволец батальона «Донбасс» идентифицировал неизвестный голос - голос командира подразделения охраны «Бука» полковника Дубинского. Это был его старый друг, с которым он вместе воевал еще в Афганистане. Экспертиза подтвердила точность опознания голоса.

Эпохальное событие. Прокуратура Нидерландов установила, что малайзийский «Боинг» МН-17 под Торезом был сбит военнослужащими 53-й российской зенитно-ракетной бригады комплексом «Бук М1-2», прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем из 12 идентифицированных участников операции российской армии на Донбассе.

Следующий этап расследования - выдвижение обвинений и требование выдачи военнослужащих ВС РФ из состава 53-й зенитно-ракетной бригады, которые сбили «Боинг».

Теперь у международной юстиции появились юридические основания допросить в РФ полковника ФСБ Игоря Гиркина и полковника ГРУ ВС РФ Сергея Дубинского, и в случае не исполнения - выдвигать обвинения Российской федерации в организации и защите террористов. Гражданские иски о компенсации ущерба к РФ теперь будут исполнены на территории цивилизованных стран.

Трудно переоценить значение этого решения. Все сказки российской пропаганды про «украинский штурмовик», потом про «украинский истребитель», потом про «украинский «Бук» - все это отброшено в историей в мусор, как и все прочие заявления российских властей о войне.

Российская агрессия, нарушение суверенитета Украины, вторжение, убийства, нарушения прав человека российской армией - все это теперь признано официально за рубежом.

Сколько осталось жить Гиркину и Дубинскому? Думаю, «украинские ДРГ» уже планируют их ликвидацию, где бы они ни были в РФ, своей смертью эти негодяи не умрут.

Потому что теперь они свидетели, способные разоблачить на Западе режим Путина.

Руководство Украины, на мой взгляд, должно отметить самыми высокими наградами всех участников операции по разоблачению российских террористов, сбивших «Боинг», это целая группа наших граждан, которыми наша страна должна гордиться, и который заслуживают почетного места в истории Украины.

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