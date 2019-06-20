Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я



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Обшуки пов'язані зі справою щодо привласнення коштів, виділених Кабміном на реконструкцію Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Києві

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

«Так, дійсно, Державним бюро розслідувань проводяться обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП «Державний будівельний центр МОЗ» у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні», - повідомила вона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я, діючи за попередньою змовою з посадовими особами «Державного будівельного центру МОЗ» і посадовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Такі кошти були виділені Кабінетом Міністрів на реконструкцію Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі Києва.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, Служба безпеки України затримала трьох підозрюваних у розкраданнях 25 млн гривень кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку при закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами.