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    Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я

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    Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я

    Обшуки пов'язані зі справою щодо привласнення коштів, виділених Кабміном на реконструкцію Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Києві

    Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

    «Так, дійсно, Державним бюро розслідувань проводяться обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП «Державний будівельний центр МОЗ» у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні», - повідомила вона.

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    Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я, діючи за попередньою змовою з посадовими особами «Державного будівельного центру МОЗ» і посадовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

    Такі кошти були виділені Кабінетом Міністрів на реконструкцію Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі Києва.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялось, Служба безпеки України затримала трьох підозрюваних у розкраданнях 25 млн гривень кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку при закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами.

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