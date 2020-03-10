Українські військові продовжують гинути, а Зеленський заспокоює себе байками про провокації

Активна бездіяльність - це вже фірмова політика нинішньої влади

Мовою оригіналу

Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ.

Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов.

«Провокации» продолжаются по всему фронту. Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.

Президент озабочен тем, как сократить потери - и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. То есть нашу собственную армию демотивируют и опускают до уровня противника. А кровь не перестает литься. В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.

Впрочем, активная бездеятельность - это уже фирменная политика нынешней власти.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»