Вечір Вакарчука. Чи чекати сенсацій на Олімпійському?

24 серпня «Океан Ельзи» дає концерт на Олімпійському стадіоні

Позасистемність та популярність робить його одним з лідерів перезавантаження влади у 2019 році

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Сегодня в Киеве состоится концерт Святослава Вакарчука. Это всегда особенное событие, но именно этот концерт имеет свой особенный ажиотаж. Очень многие ожидают, что Святослав собирает полный стадион не просто так – а чтобы заявить о своем участии в президентских выборах. Рейтинги Вакарчука очень высокие, он пользуется доверием, хотя стоит в стороне от политики, он не примкнул при этом ни к одной политической силе. Эта внесистемность и популярность делает его одним из фаворитов грядущей в 2019-м перезагрузки власти.

Однако сенсации не произойдет. Святослав не будет делать ни на концерте, ни после концерта никаких политических заявлений. Он не будет выдвигаться кандидатом на пост президента вообще.

О Вакарчуке, разумеется, сочиняется много мифов, причем информационные атаки на него идут со всех сторон.

Российское телевидение говорит о нем регулярно (последний сюжет о Вакарчуке на канале «Россия» был буквально вчера) – Москва твердит, что Вакарчука дважды направляли учиться в университет Стэнфорда как кандидата США, утвержденного госдепартаментом.

Президент Петр Порошенко одно время был убежден, что Виктор Пинчук раскручивает проект «Нові лідери», чтобы в результате в нем принял участие Вакарчук и выиграл в проекте, и это стало бы стартовой площадкой для президентских выборов. С этой целью Порошенко вызывал Пинчука в администрацию президента, и проводил с олигархом воспитательные беседы, и Пинчуку стоило немалых усилий убедить президента в обратном.

Юлия Тимошенко одновременно с этим была убеждены, что Вакарчука раскручивает администрация президента как раз с целью торпедировать ее рейтинг.

Затем была волна опасений, что Вакарчука будет двигать Коломойский, и даже выдумали недавно новый фейк, что он летал к Коломойскому на день рождения. Затем, что Святослава будет двигать Фридман. Затем Пинчук. С кем только ни фотографировался Вакарчук за время своих выступлений…

Думаю, что это не последняя волна слухов и гипотез.

Реальность иная – Вакарчук учился в Стэнфорде за свои собственные деньги и по своему собственному интересу. Святослав просто не склонен к саморекламе своих проектов, и мало кто знает, что он изучает устройство общества и государства под руководством Фукуямы также прилежно, как ранее изучал физику и устройство Вселенной во Львовском университете. Для Вакарчука учеба это процесс изменения себя, а мотив его песен - поиск изменений.

Изменения - его концерты на Донбассе, когда тысячи людей под ливнем поют его песни, которые звучат как вызов, как символ борьбы за Украину, это не могло быть без слез, и как же значимо это для украинцев…

Изменения, как генерал Гордийчук наизусть учит песни «Океана Эльзы» и не разлучается с ними весь день…

Изменения, как Вакарчук посвятил свою песню «Мить» тяжело раненому спецназовцу Вадиму Довгоруку, и какие чувства вызывает у бойцов в госпитале, когда Святослав принимает участие в акциях поддержки…

Вакарчук создавал и создает свою музыкальную вселенную, в культуре он востребован также остро как и в политике. Он ищет в песнях те смыслы, которые могут объединять, и он эти смыслы находит.

Но как он найти смыслы, чтобы объединить и вызвать доверия большинства в политике? Что важней? Однозначного ответа не существует.

Святослав мог бы стать фигурой, которая объединит многие политические силы, в таком качестве на него смотрели и смотрят очень многие демократические партии с разными векторами развития, которым нужен локомотив. Именно поэтому его появления в качестве кандидата опасаются все лидеры избирательной гонки – и Порошенко и Тимошенко и другие. Потому что масштаб Вакарчука и низкий антирейтинг делали его куда более компромиссной фигурой, способной объединить различные элиты. За многие годы концертов, акций, революций, он стал понятен и интересен в качестве вероятного лидера для многих бизнесменов, общественных деятелей. Неудачный поход в политику в «Нашей Украине» лишил его начисто мессианства, сделал осторожней в суждениях и оценках. У него есть масштаб мышления, свободный английский, превосходное образование, огромный круг друзей и поклонников. У него есть огромное желание изменить мир, и он всегда системно подходит к предмету, который хочет изучить. Но для участия в выборах не хватает одного – осознания, что его участие в выборах в качестве кандидата позволит ему что-либо реально изменить.

Теперь нельзя просто как в 2006-м примкнуть к чьему-то списку. Заход во власть должен стать изменением, ради которого стоит бросить успешную музыкальную карьеру, где его путь четко понятен и проложен.

Однако отказ Вакарчука от участия в выборах не означает, что Святослав не сыграет свою роль в ходе выборов. На данный момент все избирательные штабы понимают, что публичная поддержка Вакарчуком одного из кандидатов в президенты станет мощным мобилизационным ресурсом. Поэтому для того, чтобы заставить Вакарчука отойти в сторону от избирательной кампании и не принимать участия в выборах вообще будет проведено еще немало информационных операций и попыток дискредитировать.

У меня нет уверенности, что в каком-либо качестве Вакарчук любой ценой намерен принять участие в политической жизни, и что он в итоге согласится выступить в поддержку кого-либо, тем более – примет участие в чьей-то избирательной кампании в 2019-м году. Это надо посмотреть. Включения Вакарчука в качестве общественного деятеля, который поддержит одного из кандидатов, вполне вероятна. Например, накануне концерта о намерении договориться с Вакарчуком заявил Анатолий Гриценко.

Думаю, что вероятность поддержки Вакарчуком каких-либо кандидатов есть, но она будет зависеть не от эмоций и ожиданий, а от того, увидит ли Святослав у кого-либо из кандидатов в ходе кампании воли и умения выступить объединяющим общество лидером. И он вполне может, несмотря на все эмоции и волнения, пропустить этот избирательный цикл, и посвятить себя новым альбомам и социальным проектам. Объединять смыслы в песнях это прекрасно, это значит создавать любовь, объединять смыслы в людях – это значит идти на войну и жертвовать собой. Не все и не каждый могут совершить это выбор. Не всем этот вызов нужен, чтоб реализовать себя в жизни. Святослав должен сделать свой выбор – время еще есть.

А пока – полный стадион, концерт, который готовился четыре месяца, новые песни. Праздник, достойный Дня независимости. На этот вечер выбор сделан.

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