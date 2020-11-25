Як Міноборони провалило одну з найважливіших оборонних програм

Міноборони провалило контракт з модернізації восьми зенітно самохідних установок «Шилка» для боротьби з дронами, вертольотами і низколетящими літаками

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Министерство обороны срывает одну из важнейших оборонных программ по усилению войсковой ПВО и обеспечению наших войск на передовой как средствами борьбы с дронами, так и на случай применения РФ современной пилотируемой авиации и вертолетов. Напомню, уже седьмой год войны, но даже от дешевых китайских дронов «фантомов» и мавиков», которые широко применяет противник, наша пехота ничем не защищена. Средства РЭБ применяются эпизодически, и не закрывают большую часть фронта, а также имеют ограниченную дальность применения. Для борьбы с дронами и низколетящими самолетами и вертолетами, завод Государственного космического агентства «Арсенал», который во времена СССР был одним из ведущих предприятий-разработчиков радиолокационной техники и систем управления огнем, разработал компактную радиолокационную станцию с цифровой антенной решеткой и цифровой системой управления огнем «Сагайдак», в различных вариантах, в том числе для установки на зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка».

Новая «Шилка» прошла испытания и в результате Министерство обороны заключило контракт на модернизацию 8 боевых машин. Я следил за этим проектом, было интересно как новая «Шилка» покажет себя в войсках, и сможет ли она сбить управляемую бомбу «Байрактара», малозаметные дроны-камикадзе, хватит ли реакции? Было бы интересно провести учения по реальному перехвату.

Да, у «Шилки» нет снарядов с программируемым взрывателем, но четыре ствола все-таки обеспечивают на близких дистанциях большую плотность огня и высокую вероятность поражения целей. Это что-то.

И вот я связался с директором «Арсенала» Игорем Волощуком, он прокомментировал ситуацию с проектом модернизированой «Шилки» так:

«Могу сказать одно - несмотря на заключенный контракт в 2020-м году, мы до сих пор так и не получили финансирование. Нам продолжают обещать, что все будет, мы надеемся и ждем. На вооружении ВСУ, к сожалению, до сих пор нет ни одной системы войсковой ПВО с активной фазированной антенной решеткой и цифровой системой управления огнем. Проект «Шилки» интересен тем, что мы могли бы дополнительно установить на машины зенитные ракеты, и обеспечить возможности поражения многих типов воздушных целей».

Казалось бы, в 2020-м году весь мир видел кадры ударов беспилотников в Сирии, Карабахе. Израильские ударные дроны «Хароп» обнаружили и уничтожили в Карабахе два радара П-18, ЗРК С-300 ПС, новейший ЗРПК «Тор-М2КМ», которые не были прикрыты от атак крупных тяжелых дронов-камикадзе средствами ПВО ближнего действия.

ЗРК таких типов (но более старых моделей), стоят на вооружении ВСУ.

На ноябрьских маневрах в одной из механизированных бригад для борьбы с дронами выделили... Зу-23-2, примитивную наземную установку уровня Второй мировой войны, без радара, ночной оптики и без системы управления огнем, которая неспособна в реальном бою поразить дроны - да не то, что поразить - неспособна увидеть. А китайские коммерческие дроны продолжают летать каждый день над позициями нашей армии, сбрасывают самодельные бомбы, ведут разведку. На передовой с ними борются только немногочисленные средства РЭБ и сами бойцы с помощью стрелкового оружия.

Война в Карабахе показала - войсковой ПВО необходимы комплексы с современными радарами, надо их также оснащать мощными оптико-локационными станциями, ракетно-пушечным вооружением, которые могли бы сопровождать колонны и вести огонь на марше, прикрывать особо важные объекты от атак авиации и дронов-камикадзе. Всего этого в нашей армии нет. Мы критически отстаем в развитии, и даже те немногие программы, которые имеют перспективу, наше собственное Минобороны топит без всяких оснований, вопреки подписанному контракту!

Если МО считает, что проект не актуальный - так зачем заключать контракт? Дайте обоснование, что нет нужды в такой технике по таким-то причинам.

Сейчас конец ноября, и существует реальный риск, что заводу буду морочить голову еще месяц, как делал это замминистра Миронюк с весны, и потом разведут руками. Куда же хочет руководство МО направить деньги, которые они списали с проекта модернизации «Шилки»? На какие «хотелки»?

Прошу депутатов комитета по обороне ВР обратиться к Минобороны с требованием пояснить причины срыва контрактных обязательств по программе модернизации войсковой ПВО. И представить доклад, что делается по модернизации системы ПВО, и прежде всего - войсковой ПВО, проблемы которой очевидны даже при той низкой интенсивности боевых действий, которая происходит на Донбассе.

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