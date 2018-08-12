Як зробити зі «Стуса» найкасовіший український фільм

Стус заперечував вину, а його адвокат Медведчук... її підтверджував. Цей момент був у сценарії, потім чомусь випав

Платиники податків мають подякувати за таке витрачання коштів

Мовою оригіналу

«Стус» стал самым ожидаемым украинским фильмом всех времен. Этот шанс нельзя потерять. Если Госкино хочет сделать фильм «Стус» самым кассовым фильмом Украины всех времен, а продюсеры фильма искренне хотят, чтобы налогоплательщики были им благодарны за потраченные из бюджета 20 миллионов, предлагаю:

Кадр зі скандального фільму. Сцену з адвокатом Медведчуком тепер обіцяють дозняти

1. Сценарий фильма «Стус» выложить в интернет;

2. Сцену, где по заданию КГБ адвокат Виктор Медведчук помогает осудить невиновного Стуса, чтобы сделать себе карьеру, вынести на общественное обсуждение, чтобы все желающие граждане могли внести свои предложения в сюжет. Это обеспечит огромный охват и зрительские ожидания.

3. Добавить сюжетную линию как Медведчук оказался агентом КГБ с псевдонимом «Соколовский», стал кумом своего куратора из КГБ - Путина, продолжает выполнять задачи спецслужб во время войны РФ против Украине, и потому Медведчук пытается надавить на продюсеров фильма, чтобы сорвать съемки правды о Стусе, убрать из фильма московский след.

4. Идея фильма благодаря этому вырисовывается четко: попытка опорочить поэта, украинского патриота Донбасса Василя Стуса продолжается даже спустя десятки лет, и все это время продолжаются попытки РФ дискредитировать и уничтожить Украину на Донбассе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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