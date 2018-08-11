Щеплення Медведчуком. Кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки

Віктор Медведчук повертається у публічну політику

Він стимулює суспільний імунітет

І щодо Медведчука.

Мені здається, від нього нині більше користі, ніж шкоди. Він стимулює суспільний імунітет: щоб не засинав, а бачив загрозу конкретно. Дивіться, мовляв, «мир за будь яку ціну» має ласкаве обличчя Віктора Володимировича і аргументи на користь такого «миру» від Медведчука - отак і розбиваються одним плювком на друзки.

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Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Це все ознаки того, що у нас вистачає народу, який за гроші, або під тиском ладний зробити будь-що - і кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки.

Тож пильними треба бути!

Рабінович взяв Медвечука «фронтменом» партії «За життя»? Ну, то вам уже все ясно з цією «партією»?

Отже, Медведчук – це як щеплення, введення в суспільний організм обмеженої кількості послаблених мікробів. Ключові слова – «обмежена», «послаблені»…

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