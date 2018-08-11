Щеплення Медведчуком. Кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки
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Розсилка
Він стимулює суспільний імунітет
І щодо Медведчука.
Мені здається, від нього нині більше користі, ніж шкоди. Він стимулює суспільний імунітет: щоб не засинав, а бачив загрозу конкретно. Дивіться, мовляв, «мир за будь яку ціну» має ласкаве обличчя Віктора Володимировича і аргументи на користь такого «миру» від Медведчука - отак і розбиваються одним плювком на друзки.
З фільму «Стус» вилучили згадки про Медведчука-«адвоката»?
Дружину Медведчука знайшли можливим кооптувати на «1+1»?
Це все ознаки того, що у нас вистачає народу, який за гроші, або під тиском ладний зробити будь-що - і кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки.
Тож пильними треба бути!
Рабінович взяв Медвечука «фронтменом» партії «За життя»? Ну, то вам уже все ясно з цією «партією»?
Отже, Медведчук – це як щеплення, введення в суспільний організм обмеженої кількості послаблених мікробів. Ключові слова – «обмежена», «послаблені»…