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    Думки вголос

    Щеплення Медведчуком. Кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Віктор Медведчук повертається у публічну політику - Щеплення Медведчуком. Кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки
    Віктор Медведчук повертається у публічну політику

    Він стимулює суспільний імунітет

    І щодо Медведчука.

    Мені здається, від нього нині більше користі, ніж шкоди. Він стимулює суспільний імунітет: щоб не засинав, а бачив загрозу конкретно. Дивіться, мовляв, «мир за будь яку ціну» має ласкаве обличчя Віктора Володимировича і аргументи на користь такого «миру» від Медведчука - отак і розбиваються одним плювком на друзки.

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    Віктор Медведчук та Оксана Марченко

    Це все ознаки того, що у нас вистачає народу, який за гроші, або під тиском ладний зробити будь-що - і кіно та «Танці з зірками» - то лише квіточки.

    Тож пильними треба бути!

    Рабінович взяв Медвечука «фронтменом» партії «За життя»? Ну, то вам уже все ясно з цією «партією»?

    Отже, Медведчук – це як щеплення, введення в суспільний організм обмеженої кількості послаблених мікробів. Ключові слова – «обмежена», «послаблені»…

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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