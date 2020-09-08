Рупор кремлівської брехні

Юрій Федоренко Експерт з питань суспільної комунікації

Юрій Федоренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головні принципи етики журналістів однакові по всьому світу

«Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста». Це прописні істини, викладені у Кодексу етики українського журналіста. «Журналист отвечает собственным именем и репутацией за достоверность всякого сообщения и справедливость всякого суждения, распространенных за его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Убедившись в том, что он опубликовал ложный или искаженный материал, журналист обязан исправить свою ошибку» (мов. ориг). Це витяг з Кодексу професійної етики російського журналіста Спілки журналістів Росії.

Головні принципи етики журналістів однакові по всьому світу – правдивість та неупередженість інформації і служіння інтересам суспільства. Але ж далеко не всі представники цієї професії дотримуються простих правил Кодексу. Серед таких «писак» (пробачте мені, справжні журналісти!) трапляються такі персонажі, яким місце лише на шпальтах гумористично-фантастичних видань або часописів психіатричних клінік!

Є серед таких «писак» персонажі, які своєю «творчістю» викликають не тільки зневажливу посмішку, а гнів і обурення тих, кому вони за власним професійним кодексом зобов’язані служити! Серед таких персонажів окремо стоїть Головна редакторка російського державного телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

3 вересня, в день пам’яті загиблих при захоплені терористами школи у Беслані, у соціальних мережах не тільки моляться за загиблих тоді дітей, а ще й пригадують репортаж Маргарити Симоньян зі словами про 354 заручники. Проте в дійсності число заручників перевищувало тисячу чоловік. Всього в той день загинуло 334 людини та було поранено близько 800. На той момент Симоньян працювала на каналі «Росія 1». У цьому ж репортажі журналістка нічого не розповіла про вимоги терористів, хоча така інформація вже була. І були ці вимоги дуже прості - вивести російські війська з Чечні. Навмисне викривлення інформації навряд чи працює на інтереси суспільства! Брехня не може йти на користь народу. Але вигода Кремля у такій «журналістській неупередженості» стовідсоткова!

«Рупор Кремлівської брехні». Так оцінюють репортажі Симоньян самі росіяни. Зневажливо оцінюють! Зовсім по іншому оцінює «важку працю» Симоньян власне Кремль. Засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що головний редактор RT Маргарита Симоньян та її чоловік, ведучий програми «Міжнародна пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян заробили через підконтрольні фірми 720 млн рублів за три роки. Лише на створення фільму «Кримський міст. Зроблено з любов'ю!", Маргарита Симоньян, її чоловік Тигран Кеосаян та їх родичі отримали 46 мільйонів рублів у вигляді гонорарів. Доречі, фільм «Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" отримав оцінку 2,6 із 10 можливих на російському ресурсі «Кинопоиск»!

Безперечно, такі гроші потрібно відробляти. І Симоньян відробляє по повній! Так з’являються хвалебні оди подяки «неперевершеному герою всіх часів» Путіну, постійні публічні «наїзди» на, і без того нечисленних, російських опозиціонерів на кшталт Навального та багато іншого заангажованого інформаційного непотрібу. Чого вартий, наприклад, заклик «направити для наведення ладу до Білорусі зелених чоловічків» опублікований Симоньян на Twitter у серії записів, де вона висловлює думку про ситуацію в Білорусі.

Як влучно написав в коментарі до статті «"Чучундрики и свинобомжи": схватка Навального и Симоньян» один з читачів сайту Радіо Свобода, «Отстаньте от Мары - никакой она не журналист. Как и Соловьёв. Это – профессиональные пропагандисты, а за это в России платят ну очень хорошие деньги. Как написал когда-то редактор "Литгазеты": "Трудно пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда и не будет". А они ЭТО делают.... Страна, которая так и не смогла почти за 100 лет превратить "Москвич" в автомобиль, претендует на управление Миром вместо США? Не смешите мои тапочки.....»

Ось така «незалежна та неупереджена» журналістика на прикладі Симоньян і є своєрідною візитівкою всієї (ДЕЗ)Інформаційно-пропагандистської машини Кремля.

Джерело: блог Юрія Федоренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.