Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський

Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував воїнам прикордонних загонів

Володимир Зеленський заявив, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде більш рішучим. Про це він повідомив у своєму зверненні.

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На початку звернення президент згадав про міста, які він сьогодні відвідав: Охтирку, Тростянець та Суми.

«Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза – постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди очевидно сильніші за будь-які страхи», – заявив президент.

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За його словами, на цих територіях триває відновлення, а також поступово повертається бізнес.

Також президент згадав, що сьогодні він передав Охтирці відзнаку «Міста-героя». Володимир Зеленський зазначив, що це місто завдяки своєму опорові врятувало Східну й Центральну Україну. Крім того, президент привітав Тростянець з річницею визволення від російської окупації.

Президент наголосив на тому, що він провів наради з представниками міської влади Сумщини та Чернігівщини та зазначив, що наявні проблеми будуть розв’язані.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з командувачами захисників Сумської та Чернігівської областей та з головою прикордонної служби. За словами президента, обговорювалися захист Сумщини та інших наших областей та посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій.

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Президент також подякував воїнам Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які воюють на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках.

«Дякую вам хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни!», – сказав Зеленський.

Окремо президент відмітив Сумський прикордонний загін, з яким він поспілкувався напередодні.

«Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон», – підкреслив він.

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Президент також згадав про визнання Голодомору геноцидом українського народу французьким парламентом. Зеленський подякував Франції за підтримку.

Закінчив своє звернення президент подякою.

«Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.

Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський вручив Охтирці відзнаку «Міста-героя».