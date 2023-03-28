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Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував воїнам прикордонних загонів

Володимир Зеленський заявив, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде більш рішучим. Про це він повідомив у своєму зверненні.

На початку звернення президент згадав про міста, які він сьогодні відвідав: Охтирку, Тростянець та Суми.

«Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза – постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди очевидно сильніші за будь-які страхи», – заявив президент.

За його словами, на цих територіях триває відновлення, а також поступово повертається бізнес. 

Також президент згадав, що сьогодні він передав Охтирці відзнаку «Міста-героя». Володимир Зеленський зазначив, що це місто завдяки своєму опорові врятувало Східну й Центральну Україну. Крім того, президент привітав Тростянець з річницею визволення від російської окупації.

Президент наголосив на тому, що він провів наради з представниками міської влади Сумщини та Чернігівщини та зазначив, що наявні проблеми будуть розв’язані. 

Також Володимир Зеленський поспілкувався з командувачами захисників Сумської та Чернігівської областей та з головою прикордонної служби. За словами президента, обговорювалися захист Сумщини та інших наших областей та посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій.

Президент також подякував воїнам Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які воюють на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках.

«Дякую вам хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни!», – сказав Зеленський.

Окремо президент відмітив Сумський прикордонний загін, з яким він поспілкувався напередодні. 

«Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон», – підкреслив він. 

Президент також згадав про визнання Голодомору геноцидом українського народу французьким парламентом. Зеленський подякував Франції за підтримку.

Закінчив своє звернення президент подякою.

«Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.

Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський вручив Охтирці відзнаку «Міста-героя».

Теги: бізнес агресія Володимир Зеленський президент місто кордон шантаж знущання

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