Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну

Здається, Міністр оборони Росії починає втрачати бойвий запал, і не хоче воювати з Україною. Навіть більше – поплічник Путіна замислився про мир

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів фінал війни в Україні. Втім, військовий був небагатослівним, для цього він використав лише чотири слова. Його думки наводять росЗМІ,

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«Будь-яка війна закінчується миром», – заявив Шойгу, відповідаючи на запитання журналістів. При цьому глава російського оборонного відомства не називав терміни завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Міністр оборони країни-агресорки не так давно розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом.

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«Продовжується звільнення Артемівська (окупації Бахмута, – ред.). Це місто є важливим вузлом оборони українських військ на Донбасі. Взяття його під контроль дасть змогу проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ», – заявив Шойгу.

Міністр оборони РФ заявив, що нібито пріоритетом для росіян є «збереження життя і здоров'я особового складу та мирних жителів». І це при тому, що загарбники зазнають шалених втрат на Донецькому напрямку.

Тим часом зять Сергія Шойгу вже давно не має ілюзій щодо переможців війни. Він красномовно засудив війну Росії проти України та назвав прихильників путінського режиму «Z-бидлом».