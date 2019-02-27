Радник Порошенка Ігор Уманський подав заяву про відставку



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Ігоря Уманського було призначено позаштатним радником президента Петра Порошенка у жовтні 2016 року

Уманський заявив, що майже півроку не спілкувався з Порошенком

Радник президента України Петра Порошенка, економіст Ігор Уманський подав заяву на звільнення. Про це він сказав в ефірі ТСН.

Колишній виконувач обов’язків міністра фінансів України повідомив, що майже півроку не спілкувався з Порошенком, тому і подав у відставку.

«Останні півтора року я не мав можливості спілкуватися з президентом… сфера питань, за яку я відповідав - це фінанси, бюджет, банківський (сектор, - ред.). Ця політика, яка зараз проводиться урядом, в цій царині не сходитися з моїм баченням, як це б мало відбуватися», - заявив він.

За словами Уманського, на всі пропозиції та поради, які він надсилав президентові щодо свого бачення розвитку та змін у фінансовій та економічній політиці країни, в Адміністрації президента не реагували.

«Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування у нас підмінена ціль, і ми займаємось незрозумілим (таргетуванням, - ред.) інфляції», - сказав він.

«Немає цілі, розвитку економіки - є підмінена, штучна ціль, і, на жаль, ані попереднє, ані нинішнє керівництво Нацбанку, ані уряду не хоче цю політику змінювати», - наголосив Уманський.

Видання зверталося до Адміністрації президента, але поки що не отримало коментарів.

Нагадаємо, Уманського було призначено позаштатним радником президента Петра Порошенка у жовтні 2016 року.

Раніше глава МВС Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку.