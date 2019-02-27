  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Радник Порошенка Ігор Уманський подав заяву про відставку

    • Розсилка
    Ігоря&nbsp;Уманського було призначено позаштатним радником президента Петра Порошенка у жовтні 2016 року - Радник Порошенка Ігор Уманський подав заяву про відставку
    Ігоря Уманського було призначено позаштатним радником президента Петра Порошенка у жовтні 2016 року

    Уманський заявив, що майже півроку не спілкувався з Порошенком

    Радник президента України Петра Порошенка, економіст Ігор Уманський подав заяву на звільнення. Про це він сказав в ефірі ТСН.

    Колишній виконувач обов’язків міністра фінансів України повідомив, що майже півроку не спілкувався з Порошенком, тому і подав у відставку.

    «Останні півтора року я не мав можливості спілкуватися з президентом… сфера питань, за яку я відповідав - це фінанси, бюджет, банківський (сектор, - ред.). Ця політика, яка зараз проводиться урядом, в цій царині не сходитися з моїм баченням, як це б мало відбуватися», - заявив він.

    За словами Уманського, на всі пропозиції та поради, які він надсилав президентові щодо свого бачення розвитку та змін у фінансовій та економічній політиці країни, в Адміністрації президента не реагували.

    «Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування у нас підмінена ціль, і ми займаємось незрозумілим (таргетуванням, - ред.) інфляції», - сказав він.

    «Немає цілі, розвитку економіки - є підмінена, штучна ціль, і, на жаль, ані попереднє, ані нинішнє керівництво Нацбанку, ані уряду не хоче цю політику змінювати», - наголосив Уманський.

    Видання зверталося до Адміністрації президента, але поки що не отримало коментарів.

    Нагадаємо, Уманського було призначено позаштатним радником президента Петра Порошенка у жовтні 2016 року.

    Раніше глава МВС Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку.

    Читайте також
    Петро Порошенко Адміністрація Президента економіка відставка політика президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ